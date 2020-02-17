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Сімейні традиції: Девід Бекхем з дітьми зворушливо підтримали Вікторію Бекхем на показі

Lite » Мода 17.02.2020 - 11:20
Сімейні традиції: Девід Бекхем з дітьми зворушливо підтримали Вікторію Бекхем на показі
Девід Бекхем з дітьми (фото: instagram.com/davidbeckham)

Вся родина за традицією в першому ряду

Девід Бекхем ніколи не пропускає модні шоу своєї дружини Вікторії. Як і її діти: 20-річний Бруклін, 17-лений Ромі, 14-річний Круз і 8-річна Харпер Севен. І в цьому році традиції вони не змінили. На показ, який відбувся в Лондоні 16-го лютого, дружне сімейство прийшов всім складом. Єдиний, хто не спостерігав його з першого ряду, був Бруклін. Він зараз знаходиться в Мексиці зі своєю дівчиною Нікола Пельтц. Також тут відзначилися мама Вікторії – Джекі Адамс, а також мама Девіда Сандра Джоржина Уест.

Сімейні традиції: Девід Бекхем з дітьми зворушливо підтримали Вікторію Бекхем на показіСімейні традиції: Девід Бекхем з дітьми зворушливо підтримали Вікторію Бекхем на показіГоловні гості показу (фото: instagram.com/davidbeckham; instagram.com/victoriabeckham)

Як завжди, Instagram Девіда і Вікторії в цей день був просто засипаний спільними зворушливими знімками. Девід опублікував фото з дітьми до показу, написавши: "Час шоу. Мої діти виглядають досить круто зараз... Ми сумуємо за тобою, Бруклін". Вони, до речі, цього разу вибрали незвичайні наряди. Хлопці одягли яскраві світшот і худі з принтом і світлі брюки, які доповнили кедами і ланцюжками. А малятко Харпер знову вбрали в довге плаття з квітковим принтом і чорні колготки. Волосся вона зібрала у високий хвіст. На фото улюблениці всієї сім'ї, як завжди, додали її фірмовий "аксесуар" – корону.

Сімейні традиції: Девід Бекхем з дітьми зворушливо підтримали Вікторію Бекхем на показіСімейні традиції: Девід Бекхем з дітьми зворушливо підтримали Вікторію Бекхем на показі

Харпер з бабусею (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Вікторія у свою чергу запостила кілька сімейних фото і подякувала близьким за підтримку. Особливо багато уваги привернув кадр, де позує Девід з мамами. Колишній футболіст сидить на дивані, а з боків від нього – жінки. "Девід і дві мами на бекстейджі Victoria Beckham. Так багато поцілунків", – написала розчулена Вікторія.

Сімейні традиції: Девід Бекхем з дітьми зворушливо підтримали Вікторію Бекхем на показі

Девід з мамами (фото: instagram.com/victoriabeckham)

До речі, останнім часом Вікторія робить упор на розкрутку свого бренду в мережі, залучаючи до цього багатьох медійних персон. Так, в її мікроблозі стали з'являтися сестри Кардашьян-Дженнер. А перед показом вона навіть відправила Кім Кардашьян подарунок: блакитні чоботи з відкритим носком, а ще косметичний набір з колекції власного бренду. В подяку Кім зняла відео для своїх фоловерів, де продемонструвала новинки.

Сімейні традиції: Девід Бекхем з дітьми зворушливо підтримали Вікторію Бекхем на показіВікторія і сестри Кардашьян (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Ще одна зірка, яка часто демонструє речі Вікторії – Єва Лонгорія. Давня подруга дизайнера намагається зайвий раз підкреслити, що вибирає речі Вікторії як для відвідування світських івентів, так і в повсякденному житті.

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