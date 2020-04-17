Зніміть це негайно: стиліст назвала головні антитренди весни і літа

Всі дівчата хочуть бути модними і щоб в їх гардеробі було все найтрендовіше. При цьому важливо стежити і за тим, що вже вийшло з моди або ж просто може зіпсувати весь образ. Стиліст-блогер Катерина Соколовська, яка раніше поділилася головними весняними трендами, на своїй сторінці в Instagram назвала головні антитренди весни і літа.

Антитренди - не завжди щось старомодне, "з бабусиної скрині", усипане яскравими стразами або з безглуздим принтом... Буває так, що буквально одна деталь кардинально "спрощує" образ, чого нам і не хотілося б.

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Але як же врахувати всі ці тонкощі? Які речі в своїй шафі відкласти на дальню полицю, а на які - випадково не "напасти", розгубившись раптом в магазині?

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У цьому вам знадобляться рекомендації стиліста, почнемо правильно готуватися до літа, тепла вже сьогодні!

Отже, як не варто робити:



Ілюстративне фото (instagram.com/open_your_style)⠀

Хочеться вірити, що влітку ми все-таки зможемо вигуляти те, що терпляче чекає свого часу.

Нагадаємо, стиліст Анастасія Stacymills перерахувала, які речі навряд чи вийдуть з моди - так що сміливо купляйте їх.