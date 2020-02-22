Стиліст назвала головні тренди весни 2020: на що звернути увагу

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Експерт розповіла, що буде модним цієї весни

Весна вже на порозі і багато дівчата замислюються, а що ж буде модно цієї весни - адже потрібно оновити гардероб. Раніше під час Українського тижня моди весна-літо 2020 українські дизайнери визначили модні тенденції наступного сезону. Стиліст-блогер Катерина Соколовська також поділилася головними весняними трендами на своїй сторінці в Instagram і розповіла, на що варто звернути увагу.

Експерт зазначила, що мода не така стрімка, як здається. Якщо стежити за нею, то стає навіть нудно. Серед весняних трендів немає приголомшливих новинок. І все, що нам подобалося восени, плавно переходить у весну, так що не доведеться повністю оновлювати гардероб.

⠀

Катерина зібрала найбільш життєздатні і вже усталені тренди.

Мереживо

Ілюстративне фото (instagram.com/open_your_style)

Шкіра та еко-шкіра

Ілюстративне фото (instagram.com/open_your_style)

Червона сукня

Ілюстративне фото (instagram.com/open_your_style)

Об'ємні рукави

Ілюстративне фото (instagram.com/open_your_style)

Відтінки синього

Ілюстративне фото (instagram.com/open_your_style)

Нагадаємо, раніше стиліст Ольга Нагорна розповіла, як і з чим носити довге пальто, яке є трендом цього сезону. Експерт зазначила, що щоб не помилитися при виборі пальто, варто віддавати перевагу класичним кольорам, наприклад, бежевому. А під нього можна надіти кежуал лосини, широке плаття, а також джинси або брюки вільного фасону.

«Штани або джинси не повинні облягати. Вибирайте широкі штани з високою посадкою, з акцентом на талії» – порадила стиліст.