Стиліст назвала 10 речей, які не вийдуть з моди

Експерт розповіла, що ще довго не втратить своєї актуальності
Модні тенденції змінюються досить швидко, і багато дівчат бояться відстати від трендів і з'явитися на публіці в чомусь застарілому. Проте є речі, які ще довго не втратять своєї актуальності і можуть прослужити вам вірою і правдою багато років. Стиліст Анастасія Stacymills, яка раніше розповіла, що може зіпсувати весь образ, перерахувала на своїй сторінці в Instagram, які речі навряд чи вийдуть з моди.
Топ-10 вічноактуальних речей:
1. Біла футболка. Прямий крій, вільний силует, пройма рукава і широкі.
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2. Прямі джинси на середній посадці. Років 5 носити вам їх точно, поки не заб'єте.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀
3. Пальто-халат довжини міді. Йде абсолютно всім.
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4. Тренч міді. Рекомендую обзавестися.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀
5. Лофери. Такі, як на картинці, будуть актуальні завжди.
Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)
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6. Челсі. Так, самі базові челсі з нами надовго.
Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)⠀
7. Пуловер або светр з кашеміру білого, бежевого або сірого кольору. Силует вільний.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀
8. Сумка геометричній форми. Потім вже всі інші сумки купуйте.
Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)⠀
9. Сережки-кільця. Середнього розміру (пару см в діаметрі) найбільш універсальні. Доречні завжди.
Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)
10. Посмішка на вашому обличчі. Точно не вийде з моди ніколи.
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