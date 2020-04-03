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Стиліст назвала 10 речей, які не вийдуть з моди

Lite » Мода 03.04.2020 - 17:58
Стиліст назвала 10 речей, які не вийдуть з моди
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, що ще довго не втратить своєї актуальності

Модні тенденції змінюються досить швидко, і багато дівчат бояться відстати від трендів і з'явитися на публіці в чомусь застарілому. Проте є речі, які ще довго не втратять своєї актуальності і можуть прослужити вам вірою і правдою багато років. Стиліст Анастасія Stacymills, яка раніше розповіла, що може зіпсувати весь образ, перерахувала на своїй сторінці в Instagram, які речі навряд чи вийдуть з моди.

Топ-10 вічноактуальних речей:

1. Біла футболка. Прямий крій, вільний силует, пройма рукава і широкі.

2. Прямі джинси на середній посадці. Років 5 носити вам їх точно, поки не заб'єте.

Стиліст назвала 10 речей, які не вийдуть з моди
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

3. Пальто-халат довжини міді. Йде абсолютно всім.

4. Тренч міді. Рекомендую обзавестися.

Стиліст назвала 10 речей, які не вийдуть з моди
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

5. Лофери. Такі, як на картинці, будуть актуальні завжди.

Стиліст назвала 10 речей, які не вийдуть з моди

Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)


6. Челсі. Так, самі базові челсі з нами надовго.

Стиліст назвала 10 речей, які не вийдуть з моди
Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

7. Пуловер або светр з кашеміру білого, бежевого або сірого кольору. Силует вільний.

Стиліст назвала 10 речей, які не вийдуть з моди
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

8. Сумка геометричній форми. Потім вже всі інші сумки купуйте.

Стиліст назвала 10 речей, які не вийдуть з моди
Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

9. Сережки-кільця. Середнього розміру (пару см в діаметрі) найбільш універсальні. Доречні завжди.

Стиліст назвала 10 речей, які не вийдуть з моди
Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

10. Посмішка на вашому обличчі. Точно не вийде з моди ніколи.

Нагадаємо, співачка Санта Дімопулос назвала модні тренди сезону весна-літо 2020.

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