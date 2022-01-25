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Тиждень високої моди в Парижі: як пройшли покази Schiaparelli, Dior та інших будинків

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Париж, Вівторок 25 січня 2022 11:34
Тиждень високої моди в Парижі: як пройшли покази Schiaparelli, Dior та інших будинків Schiaparelli на Тижні високої моди (фото: instagram.com/schiaparelli)
Автор: Ольга Турчанікова

У Парижі стартував Тиждень високої моди (Haute Couture), де найвідоміші будинки моди знайомлять світ з колекціями сезону весна-літо 2022.

У нашому матеріалі – найзнаковіші покази та витвори дизайнерів, у вбраннях яких ми напевно побачимо зірок.

Schiaparelli

Натхненням для нової колекції Schiaparelli став космос, наукова фантастика, а також анатомія, якими захоплювалася авторка будинку Ельза Скіапареллі. Під враженням від них креативний директор бренду Деніел Росберрі створив масу ефектних образів, щедро забезпечивши їх знаковими для Schiaparelli елементами.

Як відомо, Ельза дружила з Далі. А тому взуття з "пальцями", довгими нігтями, довгі накладні носи і сумка з очима знайшли своє місце в колекції. Від себе дизайнер додав любов до розкоші і дуже багато золота, яке було присутнє майже у всіх луках.

Тиждень високої моди в Парижі: як пройшли покази Schiaparelli, Dior та інших будинківТиждень високої моди в Парижі: як пройшли покази Schiaparelli, Dior та інших будинківТиждень високої моди в Парижі: як пройшли покази Schiaparelli, Dior та інших будинківТиждень високої моди в Парижі: як пройшли покази Schiaparelli, Dior та інших будинківТиждень високої моди в Парижі: як пройшли покази Schiaparelli, Dior та інших будинківТиждень високої моди в Парижі: як пройшли покази Schiaparelli, Dior та інших будинківТиждень високої моди в Парижі: як пройшли покази Schiaparelli, Dior та інших будинківSchiaparelli показали футуристичну колекцію (фото: instagram.com/schiaparelli)

Dior

Марія Грація К'юрі також здивувала, але не звичною пишністю і театральністю. Christian Dior рідко коли буває настільки практичним. У колекції багато костюмів-двійок, суконь простого крою і лаконічних вечірніх нарядів.

Але елементи розкоші креативний директор все ж додала, причому часом у вельми несподіваних місцях: моделі красуються в колготках з блискітками, сукні прикрашають манжети і рукава з купними каменями, а тканини переливаються чудовими візерунками.

Alaïa

Креативний директор модного будинку Пітер Мюльє для нового сезону створив приголомшливі вбрання, поставивши собі за мету показати, в першу чергу, красивих дівчат в красивих образах.

Натхненням стала робота з архівами Аззедіна Алайї. Під кінець розкішні вечірні сукні змінила ще одна пристрасть дизайнера – вбрання з абстрактним малюнком, що стали плодом роботи з Фондом Пікассо.

Також дивіться образи Каньє Уеста і Джулії Фокс на Тижні моди в Парижі.

Культові образи Тьєррі Мюглера, які демонструють Кім Кардашьян, Ірина Шейк, Белла Хадід та інші знаменитості.

Раніше ми писали, як пройшов показ останньої колекції Вірджила Абло для Louis Vuitton в рамках Паризького тижня моди 2022.

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