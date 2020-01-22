ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Плюшева красуня: Тіна Кароль зачарувала затишним домашнім образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.01.2020 - 11:56
Плюшева красуня: Тіна Кароль зачарувала затишним домашнім образом
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка знизила градус спокусливості і зробила ставку на жіночність і романтичний погляд

Після незліченного фотопозування в пікантних позах без білизни і напівпрозорих сукнях, які спокусливо підкреслюють ідеальні форми української співачки, Тіна Кароль схоже вирішила трохи заспокоїтися і порадувати підписників свого аккаунта в Instagram більш затишними та ніжними кадрами.

Нещодавно вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережах фото в об'ємному теплому светрі, зробивши основний акцент на виразному обличчі і погляді. Відтінок светра був вдало підібраний до кольоротипу співачки, тому вигідно підкреслив бездонні блакитні очі Тіни. Макіяж і укладку стилісти зробили у відповідності з форматом зйомки — нюд і легкі хвилі, які спадають на плечі.

Плюшева красуня: Тіна Кароль зачарувала затишним домашнім образомФото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

  • Інтригуючий вихід Тіни Кароль в напівпрозорому корсеті на шоу Голос країни-10

Схоже співачка дійсно втомилася від занадто відвертих і спокусливих публікацій і змінила образ спокусниці на затишну і романтичну Тіну.

"Домашній" образ української зірки неймовірно сподобався її прихильникам, які в коментарях відзначили, що без червоної помади, незмінної деталі макіяжу знаменитості, вона виглядає набагато ніжніше і миліше. Крім того, вони вказали на схожість Тіни з молодою Аллою Пугачовою і навіть Барбарою Брильською часів фільму "Іронія долі або з легким паром".

  • Плюшева
  • У Дана светр забрала?)
  • ніжнятинка
  • Шикарна
  • Приголомшлива
  • Така тепла!
  • Дуже на знімку схожа на молоду Аллу Пугачову
  • краса улюблена
  • Біла Королева!!!
  • Така мила і домашня
  • Бубочка
  • кішечка
  • Вау, яка красива, незвичайна, ніжна. Як буд то Барбара з "Іронії Долі". Така барвиста і чуттєва!
  • Няшечка
  • ніжна красуня

Варто відзначити, що дехто з шанувальників припустив, що можливо цей светр належить Дану Балану, який давно вже робить знаки уваги артистці, а на фотосесію він їй просто його позичив.

Тіна Кароль спокусила хвилюючими вигинами в розкішному вбранні на Голосі країни 10 Оце поворот: Моніка Беллуччі повторила "весільний" образ Тіни Кароль
Новини України Тіна КарольDan BalanГолос країни 10
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся