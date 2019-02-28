Синя мрія: Кейт Міддлтон приміряла по-весняному свіжий образ в розкішному пальто

Кейт Міддлтон (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали Балліміну в Північній Ірландії

Днями принц Вільям і Кейт Міддлтон вирушили в Північну Ірландію з метою вирішити масу питань у справах молоді. Першим вони відвідали Белфаст: день пара провела у масі візитів і публічних виступів, а завершили його в концертному холі. До речі, незважаючи на офіційний характер, зустрічі проходили в теплій та веселій обстановці. Подружжя було тепло прийняте місцевою владою, із задоволенням спілкувалися з усіма, а Кейт навіть спробувала знамените ірландське пиво.



Зрозуміло, поява пари на публіці викликала чималий резонанс в мережі, а образ Кейт детально розібрали по шматочках ЗМІ і прихильники королівської пари. Але Кейт не звикати блищати на світських раутах. Так що її вбрання – яскраво-червоне пальто з чорними легінсами і світло-зелене плаття з люрексу – були визнані як завжди вдалими.





Кейт Міддлтон в пальто Mulberry (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Наступний на шляху однією з найбільш обговорюваних пар планети – Балліміна. Тут принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали центр мистецтв Braid Art Centre, замок Хілсборо, який є резиденцією королеви Єлизавети II, а наостанок вирушать в Sure Start – організацію, яка займається проблемами сімей з неблагополучних районів Ірландії.

Герцогиня Кембриджська Кетрін в пальто Mulberry (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Для офіційних зустрічей цього дня Кейт підібрала новий стильний образ. У світ вона вийшла в синьому платті трохи нижче колін від Jenny Packham, родзинка якого не тільки в глибокому незвичайному кольорі, але і в чорному поясі на талії. Доповнили лук темно-сині замшеві туфельки, невеликий клатч і стильні лаконічні сережки. Окремої уваги заслуговує світло-блакитногоо відтінку пальто з колекції Mulberry з великими гудзиками, поясом і незвичайним верхом, зробленнім на зразок накидки. Воно як не можна краще гармоніювало з сукнею і зробило образ по-весняному свіжим.

Нагадаємо, наступним герцог і герцогиня Кембриджські планують відвідати Ферману.

Кейт в сукні Jenny Packham (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

До речі, завершився триденний тур Меган Маркл і принца Гаррі в Марокко. Це їх остання офіційна закордонна поїздка перед народженням первістка в кінці квітня.

Так, на прийомі у посла Великобританії в Марокоо Меган Маркл блищала в розкішній сукні Dior. А на зустрічі з молодим королем цієї країни Меган наділа літню сукню від Carolina Herrera.

Також відзначимо, раніше ми писали все про baby shower Меган Маркл: скільки коштувала вечірка і чому її проігнорувала Кейт Міддлтон.