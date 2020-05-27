В шелковом топе с откровенным декольте: Ирина Шейк показала роскошное тело в новой съемке

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель показала новую рекламную кампанию

Ирина Шейк – одна из самых популярных моделей современности, которая даже во время карантина не перестает радовать рабочими проектами. В этот раз звезда продемонстрировала новую фотосессию для Falconeri – в этим итальянским брендом 34-летняя красавица сотрудничает уже давно. Ирина примерила новинку из очередной коллекции марки – зеленый топ с пикантным декольте. Шейк, по всей видимости, сделала селфи – она лежит в кровати своей нью-йоркской квартиры. Дополняет образ тонкое колье, серьги-кольца, натуральный макияж с подведенными глазами и гладкая укладка. «Новый фаворит», – написала Ирина под фото, сопроводит подпись зеленым сердечком.

Новая кампания Ирины (фото: instagram.com/irinashayk)

К слову, на период самоизоляции Ирина также вспомнила одну из своих самых горячих работ – для известного бренда Alberta Ferretti. Фото, где она позирует в черной блузе с внушительным декольте и оборками, с мокрой укладкой и стильным макияжем, она запостила в исчезающих сториз. А потому поклонники не смогли вдоволь обсудить работу Ирины. А вот новое фото они просто засыпали восторженными комментариями. «Натуральная красота», «ты выглядишь отлично в зеленом», «очаровательна», «красота», «я просто в восторге»…

Напомним, недавно Ирина Шейк дала интервью российскому изданию Vogue, где рассказала много интересных фактов о себе. Так, модель поведала, что на карантине увлеклась покупкой различных товаров для дома. Она приобрела гаджеты для кухни, посуду и товары по уходу за собой. А вот на одежду и косметику, по словам знаменитой красавицы, ее не тянуло. Все дело в том, что Ирина, как и многие, увлеклась готовкой. Правда, во время карантина постаралась сделать свое питание более здоровым. Но и от печенья и пиццы она совсем не отказалась.

Ирина участвует в показах выборочно (фото: instagram.com/irinashayk)

Также Ирина рассказала, что с окончанием карантина мечтает посетить баню. А из еды ей больше всего не хватает привычных ей с детства продуктов: колбасы и селедки под шубой. К слову, Шейк призналась, что не любит диеты и никогда не сидела на них. А потому всегда участвовала в показах тех брендов, которые уважают ее тело и природные параметры.

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Автор: Ольга Турчаникова