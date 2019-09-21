ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як виглядала Олена Зеленська до звання першої леді: топ-10 несподіваних образів

Lite » Мода 21.09.2019 - 08:56
Як виглядала Олена Зеленська до звання першої леді: топ-10 несподіваних образів
Володимир і Олена Зеленські (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Розбираємося, як формувався стиль першої леді

Олена Зеленська – одна з найбільш обговорюваних персон, кожна деталь образу під прицілом. Виглядати бездоганно, гідно представляючи країну – одна з обов'язків першої леді. І, треба відзначити, з місією дружина президента справляється на відмінно. Ефектні виходи Олени в стильних нарядах (частіше – від українських дизайнерів) вже стали однією з улюблених тем світських порталів.

Але не менш цікава тема: якою була дружина Володимира Зеленського до інавгурації? Які відтінки, фасони і речі любила? Слідувала модним трендам або обирала щось перевірене часом? Розбираємося разом.

Як виглядала Олена Зеленська до звання першої леді: топ-10 несподіваних образівЯк виглядала Олена Зеленська до звання першої леді: топ-10 несподіваних образівОлена з командою "Кварталу-95" на гастролях (фото: instagram.com/zelenskiy_official, instagram.com/olenazelenska_official)

Як відомо, Олена Зеленська завжди була тим непомітним, але незамінним членом команди "Кварталу-95", який воліє залишатися в тіні, роблячи величезну роботу. Вона писала сценарії для виступів, не прагнучи на сцену і до публічності. Їй подобалася роль дружини і мами (Олена і Володимир виховують доньку Сашу і сина Кирила). Соціальні мережі її також обійшли стороною – вести особисту сторінку в Instagram вона почала вже після того, як офіційно стала першою леді. Зрозуміло, інтерв'ю Олена за ці роки також не давала. Так що судити про її стиль ми можемо, тільки глянувши на архівні кадри.

Як виглядала Олена Зеленська до звання першої леді: топ-10 несподіваних образівЯк виглядала Олена Зеленська до звання першої леді: топ-10 несподіваних образівЯк виглядала Олена Зеленська до звання першої леді: топ-10 несподіваних образівЯк виглядала Олена Зеленська до звання першої леді: топ-10 несподіваних образівЯк виглядала Олена Зеленська до звання першої леді: топ-10 несподіваних образів

Як виглядала Олена Зеленська до звання першої леді: топ-10 несподіваних образівЯк виглядала Олена Зеленська до звання першої леді: топ-10 несподіваних образів

Як виглядала Олена Зеленська до звання першої леді: топ-10 несподіваних образівЯк виглядала Олена Зеленська до звання першої леді: топ-10 несподіваних образівЯк виглядала Олена Зеленська до звання першої леді: топ-10 несподіваних образівЯк виглядала Олена Зеленська до звання першої леді: топ-10 несподіваних образівАрхівні фото Олени та Володимира (фото: vk.com/vladimir_zelenskiy95; story.com.ua)

Судячи по цих фото, Олена завжди любила жіночні вбрання. Спідниці та сукні вона обирала частіше, ніж джинси і костюми. Також багато уваги майбутня перша леді приділяла деталям та аксесуарам. Шарфи, сонцезахисні окуляри і мінімалістичні прикраси – додаток практично кожного образу. Любов до перевіреної часом класики відбилася і виборі зачіски – ось вже багато років Олена вірна блонду – змінюються лише його відтінки, а також стрижка і форма укладки.

Як виглядала Олена Зеленська до звання першої леді: топ-10 несподіваних образів

Володимир і Олена Зеленські (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Цікаво, що ще до того як стати першою леді, Олена зуміла проявити смак: під час виборів вона показала пару бездоганних образів. Сьогодні вона переклала цю справу на плечі професіоналів, а сама займається більш важливими, на її думку, речами. В одному інтерв'ю Олена зізналася, що не прагне слідувати нав'язаним стандартам і копіювати чийсь стиль. Вона знайома з головними нюансами того чи іншого дрес-коду, і цього досить.

У МЗС розкрили план Зеленського щодо Донбасу Пристайко анонсував зустріч з керівництвом Угорщини щодо вступу в НАТО
Новини України Володимир ЗеленськийЕлена ЗеленскаяПрезидент
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся