Як виглядала Олена Зеленська до звання першої леді: топ-10 несподіваних образів

Володимир і Олена Зеленські (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Розбираємося, як формувався стиль першої леді

Олена Зеленська – одна з найбільш обговорюваних персон, кожна деталь образу під прицілом. Виглядати бездоганно, гідно представляючи країну – одна з обов'язків першої леді. І, треба відзначити, з місією дружина президента справляється на відмінно. Ефектні виходи Олени в стильних нарядах (частіше – від українських дизайнерів) вже стали однією з улюблених тем світських порталів.

Але не менш цікава тема: якою була дружина Володимира Зеленського до інавгурації? Які відтінки, фасони і речі любила? Слідувала модним трендам або обирала щось перевірене часом? Розбираємося разом.

Олена з командою "Кварталу-95" на гастролях (фото: instagram.com/zelenskiy_official, instagram.com/olenazelenska_official)

Як відомо, Олена Зеленська завжди була тим непомітним, але незамінним членом команди "Кварталу-95", який воліє залишатися в тіні, роблячи величезну роботу. Вона писала сценарії для виступів, не прагнучи на сцену і до публічності. Їй подобалася роль дружини і мами (Олена і Володимир виховують доньку Сашу і сина Кирила). Соціальні мережі її також обійшли стороною – вести особисту сторінку в Instagram вона почала вже після того, як офіційно стала першою леді. Зрозуміло, інтерв'ю Олена за ці роки також не давала. Так що судити про її стиль ми можемо, тільки глянувши на архівні кадри.

Архівні фото Олени та Володимира (фото: vk.com/vladimir_zelenskiy95; story.com.ua)

Судячи по цих фото, Олена завжди любила жіночні вбрання. Спідниці та сукні вона обирала частіше, ніж джинси і костюми. Також багато уваги майбутня перша леді приділяла деталям та аксесуарам. Шарфи, сонцезахисні окуляри і мінімалістичні прикраси – додаток практично кожного образу. Любов до перевіреної часом класики відбилася і виборі зачіски – ось вже багато років Олена вірна блонду – змінюються лише його відтінки, а також стрижка і форма укладки.

Володимир і Олена Зеленські (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Цікаво, що ще до того як стати першою леді, Олена зуміла проявити смак: під час виборів вона показала пару бездоганних образів. Сьогодні вона переклала цю справу на плечі професіоналів, а сама займається більш важливими, на її думку, речами. В одному інтерв'ю Олена зізналася, що не прагне слідувати нав'язаним стандартам і копіювати чийсь стиль. Вона знайома з головними нюансами того чи іншого дрес-коду, і цього досить.