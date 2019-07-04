Сама жіночність: Наталія Водянова підкреслила струнку фігуру сукнею міді незвичайної забарвлення

Наталя Водянова, яка рідко пропускає Тижні моди, цього разу також щосили насолоджується кутюрним шедеврами. Вона встигає не тільки блищати на шоу, але і підтримувати друзів із фешн-індустрії, публікуючи відео і фото з ними в численних сториз і відзначаючи їх. На кожен показ вона збирається, ретельно продумуючи кожну деталь образу. Тому луки моделі і філантропа стають одним з головних предметів обговорення на модних і зоряних порталах. Вчора, 3 липня, вона відвідала шоу Valentino. Потрібно відзначити, що на показ цього разу вона прийшла сама, без свого коханого чоловіка і батька дітей Антуана Арно. Втім, він завжди намагається скласти компанію Наталії, якщо дозволяє графік. Наприклад, на Тижні чоловічої моди пара з'явилася разом.

Новий вихід Наталії (фото: instagram.com/natasupernova)

На захід 37-річна знаменитість прийшла в незвичайній сукні рожевого кольору з принтом спереду. З довгими рукавами, об'ємним бантом на грудях і яскравими червоними смужками на плісировані спідниці, вона зробила образ моделі схожим на подіумний. Доповнили наряд чорні босоніжки на невисокому каблуці і з золотистою фурнітурою, а також чорна сумочка на довгому ланцюжку з квітами. З аксесуарів модель також вибрала масивні сережки з камінням. Волосся Наталії було прибране в низький пучок, а макіяж виконаний в приглушених тонах.

Наталя і Антуан (фото: instagram.com/natasupernova)

Водянова опублікувала кілька фото на своїй сторінці і написала: «До і після @maisonvalentino приголомшливого шоу. Маестро @pppiccioli im, я ваш найбільший шанувальник». Як правило, її публікація викликала хвилю обговорень і захоплень серед фоловерів.

Наталя в Каннах (фото: instagram.com/natasupernova)

Як завжди, головною темою стала юність і стрункість моделі. Втім, вона і сама не проти їх підкреслити. Наприклад, Наталія вибирає міні, які демонструють її нескінченні ноги. А також підбирає відтінки, які гармонують з її типом зовнішності.