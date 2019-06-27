У відвертому міні: Наталія Водянова захопила бездоганною фігурою в костюмі Burberry

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

37-річна супермодель вирушила в Лондон

Наталя Водянова любить дивувати шанувальників масою нових проектів і знайомити їх з самими різними сферами своєї діяльності. Тільки вчора вона щосили поринула у вивчення острова Уэсан, де створюється сировина для знаменитого крему Abeille Royale від Guerlain. Супермодель ділилася масою цікавих фактів про життя бджіл, показала серію різноманітних кадрів. А підсумувала все розгорнутою постом: "Маленька бджола великому розуму людину навчає (прислів'я). Спасибі дорогі співробітники і чорні бджоли @guerlain за посвячення в таїнство меду і його користі для краси й здоров'я", – написала знаменита красуня.

Наталя вкотре захопила всіх стрункістю (фото: instagram.com/natasupernova)

А сьогодні, 27 червня, вирушила у Лондон. Там вона взяла участь у заході, присвяченому Elbi. Це додаток для мобільних пристроїв було створено фондом Наталії ще у 2013-му році для того, щоб допомагати різним благодійним організаціям зв'язуватися один з одним. Зараз воно вже об'єднує більше 50 проектів з близько 100 країн. У Лондоні Водянова зустрілася з партнерами – компанією London Morgan. І у своїй звичній манері зробила кілька кадрів для фоловерів. Вона сфотографувалася на раритетному авто класу люкс, кокетливо закинувши ногу на ногу.

Останнім часом в гардеробі Водянової маса міні (фото: instagram.com/natasupernova)

Знімок вийшов яскравим і життєрадісним ще й тому, що модель позує в зухвалому міні від легендарного Burberry. Комплект складався з картатого жакета, міні-спідниці з великими червоними вставками, а також рожевого топа з червоними деталями. Доповнив наряд милий значок Elbi і невеликий золотий кулон. Волосся Наталії поклали в об'ємну укладку, а макіяж зробили максимально природним.

Новий відтінок волосся дуже до лиця Наталії (фото: instagram.com/natasupernova)

Шанувальники почали бурхливо коментувати фото, захоплюючись стрункістю, красою і природністю. До речі, в сторіз Наталя додала незвичайне селфі. З допомогою програми Voircam вона "приміряла" яскраво-рожевий відтінок волосся і макіяж у таких же тонах. Так що, можливо знаменита красуня все ж подумує про зміну стилю.