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Зійшла з небес: Кейт Міддлтон захопила невагомим образом в ніжно-блакитних тонах від Elie Saab

Lite » Мода 18.06.2019 - 17:59
Зійшла з небес: Кейт Міддлтон захопила невагомим образом в ніжно-блакитних тонах від Elie Saab
Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

37-річна герцогиня блищить на Royal Ascot 2019

Кейт Міддлтон, по всьому, вирішила довести: їй до лиця всі відтінки. Нещодавно вона показала наряд в ніжно-рожевих кольорах. Потім приміряла масу білих костюмів. Що вже говорити її пристрасть до зеленого! А сьогодні, 18 червня, вона вирішила віддати перевагу ніжно-блакитному. На скачки Royal Ascot 2019 – головну подію літнього сезону у Великобританії, вона приміряла сукню від Elie Saab, в якій втілилися маса жіночних незвичайних деталей.

Зійшла з небес: Кейт Міддлтон захопила невагомим образом в ніжно-блакитних тонах від Elie SaabЗійшла з небес: Кейт Міддлтон захопила невагомим образом в ніжно-блакитних тонах від Elie SaabКейт Міддлтон в сукні Elie Saab (фото: скріншоти instagram.com/explore/tags/royalascot, instagram.com/explore/tags/duchessofcambridge)

Шифонова спідниця в горошок, напівпрозорі рукава, стрічка на грудях, вишивка, легкий силует... Доповнили картину капелюшок з широкими полями, прикрашений великою блакитною трояндою. А також невеликий клатч зеленого відтінку і білі туфлі-човники. У вухах у неї поблискували сережки з дорогоцінним камінням, а на обличчі був нанесений досить яскравий макіяж. Виглядала Кейт щасливою і сяючою і з задоволенням демонструвала світові свою бездоганну посмішку.

Зійшла з небес: Кейт Міддлтон захопила невагомим образом в ніжно-блакитних тонах від Elie SaabНа скачки вирушили багато членів королівської сім'ї (фото: скріншот instagram.com/life.of.a.duchess)

Чи потрібно говорити, що з перших кадрів, зроблених папараці, мережа буквально вибухнула. За кілька годин фото Кейт облетіло весь світ. Багато шанувальник герцогині навіть встигли намалювати ілюстрації її вбрання.

До речі, гонки здавна вважаються місцем, де можна продемонструвати блискучі наряди і бездоганний смак. Передбачає цей вид розваг і свій дрес-код. Його головні правила: довжина сукні до колін і нижче, прикриті плечі, а ще ні одна порядна дама з вищого світу не дозволить собі прийти без капелюшка.

Зійшла з небес: Кейт Міддлтон захопила невагомим образом в ніжно-блакитних тонах від Elie Saab

Кейт Міддлтон і Зара Тиндолл (фото: скріншот instagram.com/windsor.royal.family)

Варто відзначити, що на гонки прибуло багато членів королівської сім'ї, включаючи принца Вільяма, Єлизавету II, Євгену Йоркську, Зару Тиндолл та інших. Цікаво, що королева також обрала вбрання в блакитних відтінках. Вона з'явилася на публіці в пальто, капелюшку з пишними квітами, рукавичках, а в руках тримала маленьку чорну сумочку.

Чоловіки, як правило, віддали перевагу класиці, головні атрибути якої: фраки, циліндри і тростини.

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