Русалонька: Кім Кардашян приміряла зелене волосся - дуже незвичне рішення

Кім Кардашян анонсувала новий б'юті-запуск

У Ким Кардашьян что ни день, то новости. Так, 12 марта она объявила о запуске очередной линии солнцезащитных очков для Carolina Lemke Berlin, запостив кадры с необычной рекламной кампании. Для съемки девушка примерила вамп-образы, главные составляющие которых: черные сексуальные наряды, стильные солнечные очки, яркий макияж и гладкие волосы.

Сегодня же она уже предстала в новом луке – практически кукольном с бледно-зелеными волосами и "фирменным" макияжем: стробинг, идеально уложенные брови, длинные ресницы и чувственные губы. На снимке она отметила свои бренды: KKW Beauty и KKW Fragrance, а также стилиста по волосам и визажиста, работающих над рекламной кампанией.

Ким Кардашьян с зелеными волосами

Возможно, таким образом, она задумала анонсировать новый запуск косметики или парфюма. Но скорее всего, решила просто порадовать фолловеров. Ведь в подобном луке мы уже видели ее зимой, когда в преддверии 14 февраля она выпустила три новых аромата KKW Hearts: Baby Girl, Baddie и Wifey. Сама Ким никак не прокомментировала снимок, поставив лишь символы русалочки и венеры.

Поклонники остались довольны и этим: "Королева", "Ким может обыграть любой лук", "Выглядишь превосходно", "Бомба", "Выглядишь действительно как русалочка", "Ты всегда прекрасна, спасибо, что поделилась", "Волосы выглядят безупречно"…

К слову, в последнее время поводов заинтересовать армию фолловеров у нее и так хватает. Так, недавно она взорвала сеть снимками в леопардовых комбинезонах от Azzedine Alaia, а позже блистала в винтажных нарядах на выставке Тьерри Мюглера. Еще один излюбленный и бесконечный источник для постов – дети, снимками которых она просто засыпала свою страницу.

Напомним, ранее Ким Кардашьян в кутюрном мини-платье от Thierry Mugler покорила фанатов роскошными формами.