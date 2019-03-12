Кім Кардашян представила незвичайну рекламну кампанію зі своїми "клонами" (фото)

Фото: instagram.com/kimkardashian

Знаменитість випускає лінію сонцезахисних окулярів

Тільки днями американська модель Джіджі Хадід представила нову лінію сонцезахисних окулярів #GIGIforVogueEyewear, розроблену нею для італійського бренду Vogue Eyewear. Як свою колекцію анонсувала ще одна знаменитість – Кім Кардашян. На своїй сторінці в Instagram вона виклала кадри з рекламної кампанії для Carolina Lemke Berlin і написала багатозначне: coming soon. Кадри вийшли, як завжди в дусі Кім: провокаційні і сексуальні.

На фото вона позує в чорних лосинах, топі, і, звичайно ж, стильних великих сонцезахисних окулярах. Доповнює картину чуттєвий макіяж, довге гладке волосся зачесане на один бік. І все це на тлі своїх "клонів": дівчат, одягнених так само. Другий знімок повторює попередній з тією лише різницею, що одягнені вони по-іншому – в чорні комбінезони, а окуляри і помада іншого кольору, яскраво-червоного.

Незвичайна рекламна кампанія з Кім Кардашян

На фото вона зазначила всю команду, яка працює над кампанією: стиліста по волоссю Кріса Эплтона (Chris Appleton), свого улюбленого візажиста Маріо Дедивановича (Mario Dedivanovic), а також модний дует фешн-фогорафов Мерта Алас і Маркуса Піггота, які знімали кампейн.

Шанувальники не залишили знімки без належної уваги: "Я одержимий", "Так!! Не можу дочекатися", "Це нагадало мені "Матрицю", "Неймовірно", "Упевнений, нам потрібна тільки одна Кім!", "Приголомшливо як завжди", "Ти так прекрасна, моя королева!"...

Так що можна не сумніватися: попит на окуляри напевно буде великий. До речі, Кім Кардашян вміє з усього зробити бізнес. У 2017-му році вона створила власну б'юті-марку KKW Beauty, яка побила рекорди популярності: з перших хвилин запуску продажу досягли 15 мільйонів доларів. А в 2018-му випустила відразу три нових аромати Kimoji Hearts.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян показала розкішні форми в кутюрній міні-сукні від Thierry Mugler 1994 року.

Також до цього Кардашян відповіла на нападки в мережі новим "хижим" луком.