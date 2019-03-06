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Хижа кішечка: Кім Кардашян "підірвала" мережу новим провокаційним образом

Lite » Мода 06.03.2019 - 11:27
Хижа кішечка: Кім Кардашян "підірвала" мережу новим провокаційним образом
Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Кім Кардашян приміряла вінтажний леопардовий комбінезон Azzedine Alaia

Кім Кардашян продемонструвала любов до хижого принта, одягнувши анімальє буквально з ніг до голови.

Леопардовий принт знову на піку популярності, і багато знаменитостей включають його у свій повсякденний образ. Але якщо хтось обходиться однією-двома деталями, Кім Кардашьян, яка раніше показала рідке дитяче фото, вирішила одягнутися в хижу забарвлення з голови до ніг. Саме в такому вигляді вона з'явилася днями в Парижі. Для виходу зірка соцмереж вибрала вінтажний комбінезон Azzedine Alaia 1991-го року, пальто, рукавички й черевики на високих підборах – все з леопардовим принтом.

Кім Кардашьян в комбінезоні Azzedine Alaia

Кім Кардашьян в комбінезоні Azzedine Alaia (фото: instagram.com/kimkardashian)

Доповнили образ ідеально укладене волосся, фірмовий макіяж в коричневій гамі і чорні сонцезахисні окуляри.

В такому образі папараці застали її на виході з паризького готелю. Для своїх instagram-підписників вона приготувала цілу серію знімків з розкішного готельного номера. Можливо, помітивши, що він дуже гармонує з її вбранням.

"Ви не розумієте, це Alaia", – підписала фото вона.

Кім Кардашьян в комбінезоні Azzedine Alaia

Кім Кардашьян

Стильна Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звісно, шанувальники не залишили свою королеву без уваги. "Ти робиш моє серце таким щасливим", "Вау", "Бомба!", "Прекрасне фото, я в захваті", "Фантастика", "Дуже гарно". Але були й такі, хто не оцінив тотал-лук Кім: "Ти виглядаєш нерозумно", "Це занадто"...

Як би там не було, Кім нагадала всім про одного зі своїх улюблених модельєрів, який помер у 2017-му році, тим самим вшанувавши його пам'ять. Потрібно відзначити, вона завжди була його прихильницею. Адже Аззедін Алайя обожнював жінок і обожнював створювати сексуальні вбрання. Можливо, іноді надто сміливі, яскраві і зухвалі, але ніколи – вульгарні. І, до речі, в інтерв'ю дизайнер часто розповідав, що видатні вигини фігури цінує навіть більше, ніж груди. Так що вони з Кім однозначно знайшли один одного.

Хижа кішечка: Кім Кардашян &quot;підірвала&quot; мережу новим провокаційним образом

Кім Кардашян в комбінезоні Azzedine Alaia (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, раніше Кім і Кортні Кардашян показали екстремальні декольте на сукні Versace.

До цього Кім шокувала надмірно відвертим вбранням.

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