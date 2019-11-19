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Хочеться повторити! Наталя Водянова показала актуальний образ для зимового сезону

Lite » Мода 19.11.2019 - 20:19
Хочеться повторити! Наталя Водянова показала актуальний образ для зимового сезону
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель готується до свят

Наталя Водянова, яка днями повернулася в Париж, вже повністю включилася в насичене подіями життя французької столиці. 37-річна модель і філантроп встигла показати, як проводить зі своєю родиною, разом з дітьми і бабусею вона вирушили насолодитися випічкою в одному з кафе. Після мама п'ятьох дітей здивувала шанувальників розповідями про те, як поборола тягу до французьких булоочок. А зараз почала активно будувати плани на майбутні святкові місяці.

Хочеться повторити! Наталя Водянова показала актуальний образ для зимового сезонуНаталя вміє складати стильні образи (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталія опублікувала пост, де приміряла стильний чорно-білий костюм Dior – кюлоти і піджак з укороченими рукавами у велику клітку (до речі, це один з найактуальніших кольорів в цьому сезоні). У доповнення до нього вона підібрала чорні чобітки на високій шпильці з гострим носком і сережки-кільця. Волосся Водянової завили великими локонами і поклали в об'ємну зачіску. А макіяж зробили досить яскравий – зазвичай Наталія обходиться мінімумом косметики навіть на зустрічах.

Хочеться повторити! Наталя Водянова показала актуальний образ для зимового сезонуВодянова обожнює брючні костюми (фото: instagram.com/natasupernova)

«До кінця десятиліття залишилося всього 6 тижнів. Як і з ким ви їх проведете? Що заплановано на Різдво і Новий рік? Мене дуже вразили компактне і затишне мобільний шале від французького архітектора Шарлотти Перьен у розрахунку на 10 гостей. І я подумала про те, хто були б ці 10 чоловік, яких я запросила зустрічати з собою нове десятиліття? А кого б ви?», – написала Наталя, яка останнім часом часто заводить з фоловерами розмови.

Багато хто почав розповідати, кого б вони запросили і скільки всього ще треба зробити до кінця року. Інші просто захопилися, яка стильна і струнка Водянова. «Шикарна», «образ – шик», – не втомлюються повторювати вони. Що ж, такий костюм – стильний і теплий – обов'язково повинен бути в гардеробі кожної дівчини цієї зими!

Яка ж вона струнка! Наталя Водянова показала бездоганну фігуру в стильному костюмі Сімейні вихідні: Наталя Водянова показала рідкісні фото з коханою людиною
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