Любов гріє: Наталя Водянова демонструє незвичайний образ і палкі почуття до Антуана Арно

Наталя Водянова з чоловіком (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель вирушила в Бельгію

Наталя Водянова, яка тільки нещодавно повернулася в Париж і радувала всіх затишними сімейними кадрами, вже знову зайнялася робочими проектами. Супермодель і філантроп вирушила в Бельгію. Суть поїздки вона поки не розкрила, зате порадувала шанувальників незвичайним і дуже романтичним фото.

Наталя Водянова в Бельгії (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталія опублікувала фото в стильному зимовому образі: сіра куртка незвичайного крою з хутряною підкладкою і високим коміром від Loro Piana, рукавички з чорною хутряною окантовкою, а також сонцезахисні окуляри від Stella McCartney і золоті сережки-кільця. Водянова стоїть навпроти магазину з вивіскою Maison Antoine, яка, по нагадала їй про коханого чоловіка. 37-річна красуня зазначила на імені акаунт чоловіка і батька її дітей, написавши зворушливий підпис: «Коли любов зігріває»...

Наталя з Антуаном і сином (фото: instagram.com/natasupernova)

Шанувальники Наталії оцінили таке фото масою лайків і зворушених коментарів. Вони називають Наталю «відкритою», «зворушливою», «найдобрішою», а також, безумовно, «стильною». Багато хто цікавиться, звідки речі. Першим коментаторам Водянова за своїм звичаєм відповіла. Також фолловери попросили її заздалегідь повідомляти про свої візити в інші країни, щоб вони могли прийти з нею побачитися. Наталія пообіцяла наступного разу обов'язково організувати зустріч із співвітчизниками в Бельгії.

Іноді Наталія дозволяє собі "шкідливості" (фото: instagram.com/natasupernova)

Нагадаємо, нещодавно Наталя вступила в розмову з фоловерами, розповівши їм про те, як вона перемогла залежність від французької випічки. За словами Водянової, вона і зараз дозволяє собі булочки і тортики приблизно раз на тиждень. А раніше не могла прожити без них і дня. Що ж, на фігурі моделі вони не позначаються!