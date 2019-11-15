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Модель і в Африці модель: Наталія Водянова захопила досконалим тілом в стильному комбінезоні

Lite » Мода 15.11.2019 - 18:33
Модель і в Африці модель: Наталія Водянова захопила досконалим тілом в стильному комбінезоні
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель блищить в Африці

Наталя Водянова, яка нещодавно вирушила в Найробі, столицю Кенії, продовжує знайомити шанувальників з програмою саміту фонду ООН. Нагадаємо, конференція присвячена питанням народонаселення та розвитку. Тут обговорюються такі животрепетні питання для країни, як ранні заміжжя, низький рівень сексуальної освіти, відсутність контрацептивів, а також інші проблеми, які заважають повноцінному життю багатьох жінок. А ще – з модними новинками свого гардеробу. Так, в перший день 37-річна красуня виступала на саміті в стильному брючному костюмі бежевого відтінку.

Модель і в Африці модель: Наталія Водянова захопила досконалим тілом в стильному комбінезоніМодель і в Африці модель: Наталія Водянова захопила досконалим тілом в стильному комбінезоніНаталія залишається стильною і в поїздках (фото: instagram.com/natasupernova)

Далі делегація на чолі з активісткою Водяновою вирушила на літаках вглиб країни. Наталія практично весь політ знімала численні сторіз, розважаючи команду. Сама вона була під враженням від краси природи і тварин. В невимовний захват дівчину привели зебри, жирафи і мавпи. Не менш емоційним булов і прибуття в готель, де господиня підкорила гостей своїм теплим прийомом. Все це філантроп постаралася описати в яскравих фарбах.

Модель і в Африці модель: Наталія Водянова захопила досконалим тілом в стильному комбінезоніМодель і в Африці модель: Наталія Водянова захопила досконалим тілом в стильному комбінезоні

Модель і в Африці модель: Наталія Водянова захопила досконалим тілом в стильному комбінезоніНаталія захоплена природою і гостинністю (фото: instagram.com/natasupernova)

Для поїздки Водянова обрала вбрання комфортне і незвичайне, яке до того підкреслило її струнку фігуру і "нескінченні" ноги. В комбінезоні в стилі мілітарі з лацканами, накладними кишенями на штанинах і тонким плетеним ременем на талії Наталя виглядала так, наче вона не в поїздці, а на подіумі. "Модель завжди модель", – підписала вона фото з літака, де професійно позує, закинувши руки за голову.

Модель і в Африці модель: Наталія Водянова захопила досконалим тілом в стильному комбінезоніМодель і в Африці модель (фото: instagram.com/natasupernova)

Доповнили образ красуні босоніжки на стійких підборах, велика сумка гірчичного відтінку зі страусиної шкіри, а також браслети на зап'ястях. Під вечір вона накинула на плечі барвистий жакет з абстрактним візерунком. Вийшло неймовірно стильно!

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Новини України Наталія Водянова
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