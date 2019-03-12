Яскравий вихід: Меган Маркл, Кейт Міддлтон і Єлизавета II в стильних нарядах на службі у Вестмінстерському абатстві

Королівська родина відзначила День Співдружності націй

День Содружества наций (Commonwealth Day), который отмечается в Великобритании во второй понедельник марта – праздник единения между 53 странами-участницами, ранее входившими в Британскую империю. В честь такого события вчера, 11 марта, Меган Маркл и принц Гарри отправились с официальным визитом в Канадский дом, где провели весь день. А вечером вместе с Елизаветой II, принцем Чарльзом, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, отправились на службу в Вестминстерское аббатство.

Кейт Миддлтон и принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри отправились на службу в Вестминстерском аббатстве (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Этот один из немногих за последнее время совместных выходов вызвал настоящий ажиотаж в сети – не каждый день можно увидеть всех членов королевской семьи вместе, да еще и при полном параде. Разумеется, под пристальное изучение попали образы всех женщин знаменитого семейства.

Меган Маркл, которая днем продемонстрировала изумрудный наряд от Erdem, для вечера выбрала ансамбль молочного оттенка: длинное закрытое платье с черными узорами-цепями, пальто и необычная шляпка на затылке – все от одного из любимых дизайнеров Меган Victoria Beckham. Дополнили образ туфли на шпильке и клатч зеленого оттенка.

А Кейт Миддлтон еще раз доказала свою преданность любимым вещам. Она пришла на мероприятие в ярко-красном приталенном пальто с серебристыми пуговицами от Catherine Walker. В этом наряде она уже блистала в 2014 году во время официального визита в Новую Зеландию. В этот раз образ она разбавила круглой красного цвета шляпкой Gina Foster, а также светло-серого оттенка сумочкой и туфлями.

Королева Елизавета II (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Не менее ярко, чем молодые члены семьи, выглядела и сама королева Елизавета. Ее Величество для службы в Вестминстерское аббатстве выбрала яркий образ, продуманный до мелочей. Пальто, шляпка с цветами, платье и брошь – все ярко-фиолетового оттенка. В ушах – любимые жемчужные серьги, а на пальто брошь с фиолетовым камнем. Разбавили ансамбль черные лаковая сумочка, перчатки и такого же цвета туфли.



Напомним, ранее Меган Маркл отправилась на светский прием, который состоялся в Канадском доме. Герцогиня Сассекская выбрала наряд в зеленых тонах.

Интересно, что до этого Кейт Миддлтон также показала новый стильный ансамбль в изумрудных тонах.