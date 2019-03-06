Більше зелені: Кейт Міддлтон показала новий стильний ансамбль у смарагдових тонах

Кейт Міддлтон (фото: GettyImages)

Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали черговий світський прийом

Останнім часом герцог і герцогиня Кембриджські постійно в роз'їздах. Так, нещодавно вони побували з офіційним візитом у Північній Ірландії, потім відвідали прийом, влаштований королевою Єлизаветою II в Букінгемському палаці. А сьогодні вже вирушили до міста Блекпул, щоб зайнятися питаннями допомоги для людей зі складними проблемами психічного здоров'я та іншими соціальними аспектами, а також зустрітися з місцевими жителями.

Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Але, як зазвичай, увагу шанувальників королівської пари приваблює не тільки робоча сторона поїздок. Не менший інтерес викликає зовнішній вигляд Кейт Міддлтон і черговий вибір наряду визнаної ікони стилю. Так, нещодавно вона порадувала луком в стилі total blue. А цього разу Кейт прибула на офіційний візит з ніг до голови в зелених тонах. Довге смарагдове плаття від Michael Kors з дрібними різнокольоровими візерунками повторювало її улюблений силует: довгі рукави-ліхтарики, невеликий комір, пишна спідниця і пояс на талії. Доповнили його високі замшеві чоботи на підборах і невелика зелена сумочка. З прикрас – тільки дрібні сережки.

Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Зверху Кейт наділу болотного відтінку пальто від Sportmax Long Belted Coat, яке, мабуть, теж дуже любить – це вже третій вихід знаменитості в ньому. Завершив образ чорний шарф, короткі рукавички і парасолька – оскільки день видався дощовим.

Окремо варто відзначити вдалий вибір зачіски: хвіст на потилиці, обгорнутий пасмом біля основи – одна з найбільш стильних варіацій, яка багато разів з'являлася на світових подіумах в цьому сезоні. Він додав образу деякої розслабленості і зробив його ненудним. Що ж, Кейт як завжди на висоті!

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон приміряла по-весняному свіжий образ в розкішному пальто.

Також Кейт в сукні з люрексу розливала пиво в пабі Ірландії.