Яскравий приклад: топ-3 стильних весняних виходи Кейт Міддлтон

Дивимося і надихаємося на яскраві експерименти

Весна – відмінний привід залишити монотонність і розбавити гардероб яскравими вбраннями. І Кейт Міддлтон – британська ікона стилю і головний персонаж світських хронік по всьому світу – знає це як ніхто інший. Останнім часом вона радує шанувальників виходами один іншого яскравіше. Чому б не взяти приклад? Надихаємося!

Пора цвітіння

Кейт Міддлтон у вечірній сукні від Alexander McQueen (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

На благодійний вечір у Національній портретній галереї, керівництво якої Кейт Міддлтон взяла на себе у 2012-му році, вона прийшла в елегантному вечірньому образі. Чорну, з яскравим квітковим візерунком сукню від Alexander McQueen вона вже надягала раніше – у 2017-му році на 70-ту церемонію вручення нагород BAFTA. Тоді воно сильніше відкривало плечі герцогині, чим викликало масу пересудів. В цей раз рукави сукні були перероблені таким чином, щоб не викликати зайвих розмов.

Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Треба зазначити, що головні "позивні" наряду – жіночний силует і квітковий принт – сьогодні знову на піку популярності. А значить, Кейт потрапила в саме яблучко.

Бузковий туман

Кейт Міддлтон в блузі від Gucci

Для офіційного візиту в лондонський дитячий центр імені Генрі Фосетта, який відбувся 11 березня, Кейт вибрала стильний елегантний наряд. Чорні широкі штани ультрамодного фасону зі стрілками і високою талією від Jigsaw вона доповнила яскравою бузковою блузою Gucci з бантом на грудях. Завершили образ маленька бежева сумочка, туфлі на високому стійкому каблуці, дрібні сережки і розкішна укладка. Вийшло неймовірно стильно!

М'ятний коктейль

На прийом, який королева Єлизавета II влаштувала на честь 50-річчя служби свого сина принца Чарльза округу Уельсу, 37-річна Кейт знову вибрала жіночний образ. Герцогиня Кембриджська прийшла в ніжно-салатовій довгій сукні, що суцільно складається з чарівних деталей: рукави-ліхтарики з широкими манжетами, високе горло, ряд гудзиків і струмуюча спідниця. Доповнили лук витончені човники на шпильці і маленький клатч Alexander McQueen. Хіба не краса?

До речі, до цього Кейт Міддлтон блищала в смарагдовому пальто на параді на честь Дня святого Патріка.

Нагадаємо, раніше ми давали топ-4 найстильніших виходи вагітної Меган Маркл.