Чорним по білому: Вікторія та Девід Бекхем на благодійному вечорі Кейт Міддлтон (фото)

Вікторія та Девід Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Відома в усьому світі пара, як завжди, виділилася стилем

Обстановка в сім'ї Девіда і Вікторії Бекхем і їх стиль – ось що хвилює шанувальників і модних критиків при кожному спільному виході зіркової пари. В цей раз задоволені всі. Вчора, 12 березня, знаменита пара відвідала благодійний вечір, організований Кейт Міддлтон.

Для урочистого івенту подружжя вибрали чорно-білу класику. Девід на захід одягнув шовковий смокінг з краваткою-метеликом. А Вікторія – широкі мішкуваті чорні штани поверх колготок і білу закриту блузку з довгими широкими рукавами. Правда, образ вона вирішила доповнити яскравим акцентом: туфлі кольору фуксії зробили його менш офіційним і більш жіночним. Завершували картину невеликий чорний клатч із золотистою застібкою, сережки з зеленими каменями, прибрані в хвіст волосся і коричневі smoky eyes.

Девіда і Вікторії Бекхем (фото: Getty Images)

До речі, це перший спільний світський вихід знаменитої пари після Тижня моди в Лондоні, де Вікторія представляла свою нову колекцію. Тоді підтримати дизайнера прийшла вся сім'я. Девід, Харпер, Круз, Ромео, Бруклін зі своєю дівчиною Ганною Крос сиділи в першому ряду і як могли висловлювали свої захоплення: хто з допомогою соцмереж, хто оваціями.

Вікторії Бекхем (фото: Getty Images)

Нагадаємо, вчора зіркам довелося вибирати між двома значущими лондонськими івентами. На благодійному вечорі в Національній портретній галереї, присвяченому відновленню будівлі музею, блищали Алекса Чанг, Кейт Мосс, Микола фон Бісмарк, принцеса Беатріс, Едоардо Мапелли і багато інших. А вечеря в Букінгемському палаці, влаштований принцом Чарльзом, відвідали Джордж і Амаль Клуні, Бенедикт Камбербетч, Люк Еванс, Джош Хартнетт і Тэмсин Егертон.

Нагадаємо, що на одній з вечірок також блищала Наомі Кемпбелл в розкішній вечірній сукні Maison Alaïa.

Також до цього Бекхем першою приміряла головний колір 2019 року.