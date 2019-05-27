Яскравіша за сонце: стильна Ірина Шейк підірвала мережу літнім образом від Versace

33-річна модель показала речі з нової колекції
Ірина Шейк в черговий раз довела: щоб виглядати "гаряче", не обов'язково повністю оголюватися. Кілька годин тому знаменита красуня показала речі з нової колекції Versace – особою цього будинку вона є вже давно. Так, нещодавно вона представила лінію сонцезахисних окулярів, а також колекцію сумок.
На нових фото вона постала в речах флуоресцентного жовтого відтінку: шкіряний плащ, босоніжки на широкому стійкому каблуці і маленька сумочка Versace Icon з золотою фурнітурою. Доповнює картину маса аксесуарів, включаючи масивні браслети та чокер, а також макіяж з виразними зеленими стрілками. Образ вийшов яскравий, стильний і виразний. Що відразу ж відзначили її фоловери.
Ірина регулярно радує новими "гарячими" кампаніями (фото: instagram.com/irinashayk)
До речі, за останньою інформацією, чутки про розставання Ірини з батьком її дитини – Бредлі Купером – виявилися неправдою. Нещодавно їх помітили на спільній прогулянці по Лос-Анджелесу. Виглядали закохані задоволеними і щасливими. Так що шанувальники трохи заспокоїлися і залишили цю тему.
Ірина Шейк одна з найбільш затребуваних моделей сучасності (фото: instagram.com/irinashayk)
Сама Ірина, яка ніколи не коментує особисте життя, і зараз не стала розказувати і якось реагувати на пересуди навколо її сім'ї. Можливо, їй просто ніколи: дівчина регулярно приймає участь у нових рекламних кампаніях і зйомках. Так, одна з останніх її робіт – фотосесія для глянсового видання. Подробиць проекту Ірина ще не розкрила, але в ній явно замішаний Рікардо Тіші. Так що незабаром шанувальників очікує нова хвиля стильних луків від Шейк і Burberry.