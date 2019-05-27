Яскравіша за сонце: стильна Ірина Шейк підірвала мережу літнім образом від Versace

Ірина Шейк в черговий раз довела: щоб виглядати "гаряче", не обов'язково повністю оголюватися. Кілька годин тому знаменита красуня показала речі з нової колекції Versace – особою цього будинку вона є вже давно. Так, нещодавно вона представила лінію сонцезахисних окулярів, а також колекцію сумок.

Ірина Шейк в новос яскравому образі Versace (фото: instagram.com/versace)

На нових фото вона постала в речах флуоресцентного жовтого відтінку: шкіряний плащ, босоніжки на широкому стійкому каблуці і маленька сумочка Versace Icon з золотою фурнітурою. Доповнює картину маса аксесуарів, включаючи масивні браслети та чокер, а також макіяж з виразними зеленими стрілками. Образ вийшов яскравий, стильний і виразний. Що відразу ж відзначили її фоловери.

Жовті вібрації

Я люблю цей жовтий стиль

Жовтий виглядає чудово, як сонце

Королева

Боже мій! який яскравий колір... Люблю це

Чудово

Дивно

Дуже круто!

Ви абсолютна королева. Спасибі.

Найкрасивіша жінка, всередині і зовні. Класна, чудова, скромна, приземлена, і цей список можна продовжити...

О боже, це чудово

Ти виглядаєш, як богиня, твоя краса за межами цього світу

Іринко, ви найкрасивіша жінка

Красуня, ти краще всіх Ірина, з тобою ніхто не зрівняється. У тебе природна краса, без пластики



Ірина регулярно радує новими "гарячими" кампаніями (фото: instagram.com/irinashayk)

До речі, за останньою інформацією, чутки про розставання Ірини з батьком її дитини – Бредлі Купером – виявилися неправдою. Нещодавно їх помітили на спільній прогулянці по Лос-Анджелесу. Виглядали закохані задоволеними і щасливими. Так що шанувальники трохи заспокоїлися і залишили цю тему.

Ірина Шейк одна з найбільш затребуваних моделей сучасності (фото: instagram.com/irinashayk)

Сама Ірина, яка ніколи не коментує особисте життя, і зараз не стала розказувати і якось реагувати на пересуди навколо її сім'ї. Можливо, їй просто ніколи: дівчина регулярно приймає участь у нових рекламних кампаніях і зйомках. Так, одна з останніх її робіт – фотосесія для глянсового видання. Подробиць проекту Ірина ще не розкрила, але в ній явно замішаний Рікардо Тіші. Так що незабаром шанувальників очікує нова хвиля стильних луків від Шейк і Burberry.