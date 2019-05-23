Жінка-загадка: стильна Ірина Шейк заінтригувала прихильників новими фото без макіяжа

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

32-річна модель знялася в новому проекті для глянцю

Ірина Шейк, яка ніколи не виносить на обговорення особисте життя, завжди з радістю ділиться професійними новинами. Нещодавно вона представила нову лінію сонцезахисних окулярів для модного будинку Versace, а кілька годин тому заінтригувала новим співпрацею.

Ірина Шейк і Аня Зюрова (фото: instagram.com/irinashayk)

Про зйомку поки що практично нічого не відомо, але, по всьому, вона робиться для Vogue Hong Kong. Ірина опублікувала у своєму акаунті фото з Анею Зюровою – фешн-директором видання. У сторіз знаменитої моделі з'явилося ще кілька кадрів. Ірина позує в простому образі, без укладання і макіяжу, в сорочці з дрібним принтом і чорних брюках. Також у мережі з'явилося фото, де вона сидить біля басейну в образі від Burberry. Так що без Рікардо Тіші в новому проекті також не обійшлося. "На знімальному майданчику для секретного проекту", – написала знаменита красуня під постом.

Модель інтригує прихильників (фото: instagram.com/irinashayk)

Треба відзначити, що навіть в досить простому способі і натуральному вигляді Ірина виглядає не менш спокусливою і прекрасною. Що відразу ж відзначили фоловери.

Королева Ірина

Натуральна краса

Чарівна Ірина

Зроби це, мала!

Так, не можу дочекатися, щоб побачити результати! Я впевнена, що це буде абсолютно щось фантастичне, як завжди... Продовжуй, королева!

Ще одна обкладинка Vogue, пишаюся тобою, моя королева

Ідеальна краса і така природність!

Виглядаєш так казково і чудово, як ніколи

Прекрасні леді

Прихильниця, яка стверджує, що у Купера і Шейк все чудово (фото: instagram.com/the_fashion_well)

Також багато шанувальників висловили підозри, що розставання Ірини з Бредлі Купером, яке давно обговорюється в мережі – не що інше, як фейк. "Так щасливі, що ти і Бредлі не розійшлися, незважаючи на всі чутки!", – пишуть вони. Справа в тому, що днями одна з фанаток знаменитого актора нібито зустріла його на прогулянці з Іриною та їх донькою. За її словами, у пари все чудово. Дівчина сфотографувалася з Бредлі і виклала фото у власному акаунті. Правда, даний знімок все ж нічого не підтверджує, але дає шанувальникам велику надію, що слова фанатки правдиві.