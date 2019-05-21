В квітах з ніг до голови: чуттєва Ірина Шейк блищить у яскравій кампанії Versace

Супермодель представила лінію сонцезахисних окулярів
Ірина Шейк вже давно співпрацює з модним будинком Versace, а до того ж є давньою подругою Донателли Версаче. Спекотна красуня вже показала масу образів від італійського модного будинку: як на червоних доріжках, так і для рекламних кампаній вона зазвичай приміряє розкішні вечірні вбрання. А днями знаменита модель і будинок представили нову спільну роботу – в черговій кампанії Ірина представила лінію сонцезахисних окулярів. Причому образ моделі вийшов дуже незвичайним.
Ірина Шейк у новій рекламній кампанії Versace (фото: instagram.com/irinashayk)
Ірина одягнена в чорне плаття з відкритими плечима і різнобарвною оборкою. І без того строкате, на талії воно до того ж прикрашене золотистим масивним ланцюжком. Але ногах у неї надіті колготки з квітковим ж принтом і босоніжки на широких підборах. Крім згаданих окулярів, образ Шейк доповнили безліч аксесуарів: хустка в смужку і з яскравим кольоровим візерунком, кольє з великими квітами з кольорового металу, браслети, кільця і сережки в такому ж стилі.
Образ знаменитої красуні припав до душі далеко не всім (фото: instagram.com/versace)
Все це розмаїття квітів розбавлене також яскравим макіяжем: смарагдові тіні на всю повіку, чуттєві губи, яскраві рум'яна. В руках знаменита красуня тримає телефон у чохлі салатового відтінку і також з квіткою. Бренд, як і сама Шейк, вже сповістив фоловерів в Instagram про свою нову лінію. Так що опціновувачі краси Ірини вже висловили свою думку. І на жаль, більшості шанувальників образ припав не до душі:
Ірина регулярно з'являється на заходах в образах від Донателли Верчасе (фото: instagram.com/irinashayk)
Але були і ті, хто вірний красуні навіть незважаючи на неоднозначні образи.
Ірина Шейк і Стелла Максвелл (фото: instagram.com/irinashayk)
Нагадаємо, нещодавно Ірина також представила масу актуальних літніх луків у зйомці для бренду The Kooples. У рекламній кампанії вона постала разом з подругою і колегою по подіуму Victoria's Secret – Стеллою Максвелл.