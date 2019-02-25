У пишній спідниці: американський актор шокував епатажним вбранням на червоній доріжці Оскар 2019

Костюм популярного актора і співака став одним з найбільш обговорюваних на Оскарі 2019

Оскар 2019 отгремел 24 февраля в Лос-Анджелесе. 91-я церемония награждения – самое долгожданное светское событие года. Задолго до этого ивента знаменитости готовили вечерние наряды, чтобы произвести должное впечатление на публику. И тут, пожалуй, нет равных 49-летнему Билли Портеру.

Актер решил составить конкуренцию дамам, демонстрирующим самые разнообразные вечерние платья, а, возможно, и затмить их. Так, звезда сериалов "Отжиг" и "Американская история ужасов", а также фильмах "Ноэль" и "Клуб разбитых сердец: Романтическая история", выбрал для красной ковровой дорожки эпатажный наряд от молодого дизайнера – победителя шоу "Подиум" Кристиана Сириано. Классический смокинг сверху и пышная бархатная юбка со шлейфом внизу – таким предстал он на главной кинопремии.

Билли Портер в необычном наряде на красной дорожке церемонии Оскар 2019 (фото: instagram.com/theacademy)

"Когда вы приходите на Оскар, без платья никак. Спасибо, Кристиан, за создание этого шедевра от кутюр", – описал он свои восторги на странице в Instagram.

Многие фолловеры оценили чувство стиля (и юмора) Билли, засыпав его комментариями: "Ты выглядишь абсолютно потрясающе!", "Совершенство", "Великолепно", "Мое сердце остановилось. Такой класс. Так шикарно", "Вау! Это платье – высший класс".

Билли Портер на красной дорожке церемонии Оскар 2019 (фото: instagram.com/theebillyporter)

Другие же остались в недоумении от выбора актера. В любом случае, он буквально всколыхнул общественность, заставив самые влиятельные мировые СМИ о себе написать. К слову, актер известен своей любовью к нарядам, где переплетаются элементы мужского и женского стилей.

На церемонии он появился в компании Адама Смита, с которым в 2017-м году сочетался браком.

Отметим, что ранее мы делали подборку лучших нарядов красной дорожки Оскар 2019. Голливудские звезды блистали в нарядах от самых именитых дизайнеров.

Также наиболее обсуждаемой парой Оскара 2019 назвали Ирину Шейк и Брэдли Купера. Супермодель поражала идеальной фигурой в облегающем платье Burberry.