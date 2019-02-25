Ірина Шейк з'явилася на церемонії Оскар 2019 в сексуальній сукні Burberry і з новою стрижкою

Бредлі Купер та Ірина Шейк (фото: GettyImages)

Ірину Шейк і Бредлі Купера називають найстильнішою парою червоної доріжки Оскар 2019

Останнім часом Ірина Шейк те й діло радує шанувальників виходами один іншого краще. Причому в список кращих луків потрапляють як подіумні образи, так і стрітстайл-наряди. Тому її появу на червоній доріжці церемонії Оскар 2019, яка відбулася 24 лютого в Лос-Анджелесі, всі чекали з трепетом: чим цього разу здивує російська супермодель?

І потрібно сказати, Ірині дійсно вдалося знайти щось незвичайне. Для церемонії дівчина вибрала довгу чорну сукню Burberry з відкритою спиною, розкльошеними рукавами, золотим ланцюжком на талії і бахромою. Закрите спереду, воно виграшно підкреслювала фігуру моделі завдяки силуету "русалка". Доповнили образ Ірини макіяж в м'яких золотистих тонах, лаконічні сережки... нова стрижка – на червоній доріжці Ірина з'явилася замість укладання зі стильним гладким бобом.

Бредлі Купер та Ірина Шейк (фото: GettyImages)

Бредлі був одягнений в чорний смокінг Tom Ford, тому виглядали закохані більш ніж гармонійно. У мережі їх вже назвали однією з найбільш стильних пар церемонії. До речі, Ірина і Бредлі, яких преса періодично "розлучає", виглядали щасливими, трималися за руки і з задоволенням позували фотографам. Разом з ними на церемонію в якості підтримки прийшла і мама Купера – Глорія Кампано. Мініатюрна блондинка, вона не відходила від сина ні на крок.

На Оскар 2019 всією сім'єю: Ірина Шейк, Бредлі Купер і його мама з'явилися разом на червоній доріжці (фото: GettyImages)

Нагадаємо, Бредлі Купер номінувався на Оскар 2019 зі своєю картиною "Зірка народилася", де він виступив продюсером і режисером, у 8-ми номінаціях, включаючи "Краща картина", "Краща актриса" (Леді Гага). Але отримав заповітну статуетку лише в одній – "Краща оригінальна пісня".

Нагадаємо, раніше LITE показував найрозкішніші і вдалі вбрання з червоної доріжки Оскар 2019. Голлівудські кінодіви вкрай відповідально підійшли до вибору образів.

До речі, цікаво, що навіть пре-паті Оскара 2019 не обійшлося без "родзинок". Так, на вечірку у прозорому топі без білизни приїхала Ембер Херд, викликавши бурхливу реакцію прихильників.