Просто і зі смаком: Наталія Водянова блищить на благодійному заході

Супермодель продовжує активно брати участь у благодійності

У супермодели и филантропа Натальи Водяновой что ни день, то событие. Так, еще недавно она участвовала в показе Stella McCartney, 5 марта блистала на показе Louis Vuitton в Париже, а сегодня отправилась в Лондон на благотворительное мероприятие WE Day, организованное компанией WE Charity.

"Сегодня я буду говорить с детьми от 10-ти до 14-ти лет о периоде и важности гендерного равенства", – написала супермодель в своем микроблоге.



Для выступления она выбрала стильный красно-желтый костюм с орнаментом "гусиная лапка": длинный пиджак с крупными карманами и короткая юбка отлично сочетаются с молочного оттенка топом, а еще – милыми значками-брошами в виде сердечка и эмблемы собственного приложения Elbi. "Все дело в правильных аксессуарах", – шутливо подписала она свое фото. Дополнили образ простая укладка и минимум макияжа.

Наталья Водянова на благотворительное мероприятие WE Day (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья как всегда много снимала, фотографировала и выкладывала множество сториз "с места события". Кстати, спикерами на этом мероприятии также были другие звездные гости, среди которых давняя подруга супермодели Николь Шерзингер и Наоми Кэмпбелл. После официальной части всех гостей ждал концерт. Еще одним сюрпризом для публики стало появление на сцене герцога и герцогини Сассекских. "Да, это принц Гарри и Меган Маркл", – сообщила Наталья своим фолловерам.

Стильная Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Напомним, Наталья Водянова, отметившая недавно 37-летие, много времени уделяет благотворительным проектам: в 2004-м году она основала собственный фонд "Обнаженные сердца", который занимается собором средств для детей с особенностями развития и постройкой детских площадщок. А также успевает заниматься воспитанием своих собственных детей: Лукаса, Невы, Виктора, Максима и Романа.

К слову, в честь недавнего дня рождения мы писали о секретах красоты и стройности Натальи Водяновой.