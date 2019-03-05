Прощай, легенда: у Парижі представили останню колекцію Карла Лагерфельда для Chanel

Довгоочікуваний показ Chanel відвідали відомі супермоделі і дизайнери

Признанная столица моды сегодня, 5 марта, скорбит — дом Chanel представил публике последнюю коллекцию Карла Лагерфельда, созданную легендарным кутюрье для модного дома Chanel. Напомним, что Лагерфельд умер на 86-м году жизни 19 февраля. Со всемирно известным дизайнером попрощались именитые модели и дизайнеры, отметив, что он "вечно будет жить в их сердцах". Перед смертью кутюрье успел создать коллекцию сезона осень-зима 2019/20, которая и была представлена на парижском подиуме.

На подиуме блистала муза Лагерфельда – модель Кара Делевинь. Также приятным сюрпризом показа стал выход актрисы Пенелопы Крус (посол дома моды Chanel с лета 2018 года). 44-летняя актриса вышла в воздушном белоснежном платье с пушистой юбкой и верхом, декорированном оборками. В руках Пенелопа держала белую розу. Дополнял образ широкий пояс, подчеркивающий тонкую талию Крус. А также романтичная прическа с крупными локонами.

Пенелопа Крус на показе Chanel (фото: instagram.com/fashiontomax)

Муза Лагерфельда – модель Кара Делевинь (фото: instagram.com/fashiontomax)

Также на подиум блистали другие именитые модели: 17-летняя Кайя Гербер (дочка супермодели Синди Кроуфорд), Адут Акеч, Виттория Черетти, Рианна ван Ромпей и другие.

Кайя Гербер на показе Chanel (фото: instagram.com/fashiontomax)

Виттория Черетти на показе Chanel (фото: instagram.com/fashiontomax)

Рианна ван Ромпей на показе Chanel (фото: instagram.com/fashiontomax)

В финале долгожданного показа модели и гости мероприятия (Кристен Стюарт, Люпита Нионго, Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл и другие) почтили память Карла Лагерфельда минутой молчания. В качестве саундтрека для финала шоу была выбрана песня Дэвида Боуи Heroes.

Показ Chanel (фото: instagram.com/fashiontomax)

Напомним, ранее 48-летняя Наоми Кэмпбелл поразила стильным образом на показе Valentino.

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