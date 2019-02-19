"Ми будемо пам'ятати тебе вічно": знаменитості зворушливо прощаються з Карлом Лагерфельдом

Карл Лагерфельд (фото: instagram.com/karllagerfeld)

Наталія Водянова, Джіджі Хадід, Вікторія Бекхем та інші знаменитості вже відреагували на сумну новину

Про смерть великого кутюр'є стало відомо всього кілька годин тому, і ніяких подробиць цієї сумної події немає. На офіційній сторінці Карла Лагерфельда з'явилася лише офіційна заява.

"Будинок Карла Лагерфельда з глибоким хвилюванням і сумом повідомляє про смерть свого креативного директора Карла Лагерфельда 19 лютого 2019 року в Парижі, Франція. Він був одним з найбільш впливових і знаменитих дизайнерів 21-го століття і знаковим, універсальним символом стилю. Ведомий феноменальним почуттям творчості, Карл був пристрасним, сильним і надзвичайно цікавим. Він залишає після себе надзвичайну спадщину як один з найвидатніших дизайнерів нашого часу, і немає слів, щоб висловити те, як його буде не вистачати".

Але весь світ вже тужить. Свої співчуття висловлюють представники модного світу, численні ЗМІ і знаменитості. Мережа буквально розривається від зворушливих постів і прощальних слів, звернених до культового модельєра.

Однією з перших відреагувала модель Барбара Палвін. Вона запостила в сторіз жалобне чорне фото, а після – кілька своїх знімків з показів Chanel і спільних рекламних кампаній. Які підсумувала всього одним словом: "Спасибі".

Модель Барбара Палвін опублікувала одне з фото з показу Chanel (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Супермодель Белла Хадід присвятила цій сумній події цілий пост. "Моє серце розбите від втрати Карла. Його гумор, дотепність, любов і пристрасть до моди будуть жити вічно. Дякую за натхнення, яке ти дав цьому світу... Я буду дуже сумувати за твоїми обіймами. Мені так пощастило, що у мене була можливість бути в твоєму оточенні. Посилаю свою любов сім'ї Лагерфельда і всім близьким. Мені так шкода. Ми всі так сильно тебе любимо".

Белла Хадід і Карл Лагерфельд (фото: instagram.com/bellahadid)

Не менш емоційно відреагувала і сестра Белли Джіджі Хадід. "Я в такому стані, що у мене просто немає слів. Більше ніколи не буде нікого, схожого на Карла Лагерфельда. Кожна секунда поруч з тобою – це гордість, радість і натхнення. Як би мені хотілося обійняти тебе в останній раз. Я люблю тебе, Карл! Спасибі за все. Спочивай з миром".

Повідомлення Джіджі Хадід (скріншот: instagram.com/gigihadid)

Джіджі Хадід (скріншот: instagram.com/gigihadid)

Не залишилася осторонь і Наталія Водянова. "Я не можу ні повірити, ні змиритися з цією непоправною втратою. Серце розривається. Час не щадить нікого, навіть тих, хто залишив незгладимий слід в історії. Ти надихнув і вдихнув любов у стількох з нас, і ми тебе будемо любити і пам'ятати вічно".

Наталія Водянова і Карл Лагерфельд (фото: instagram.com/natasupernova)

48-річна німецька супермодель Клаудія Шиффер, звичайно ж, також не могла залишитися в стороні. "Карл був моїм чарівним пилом, він перетворив мене з соромливої німкені в супермодель. Він навчив мене моді, стилю і виживання в модному бізнесі. Він був для моди тим, чим Уорхол – для мистецтва. Він незамінний. Він єдиний чоловік, який може зробити чорно-біле різнобарвним! Я буду йому вдячна".

Клаудія Шиффер і Карл Лагерфельд (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

Серед інших діячів модної індустрії свої співчуття встигли висловити Вікторія Бекхем, Мерт Алас, Бар Рафаелі, Магдалена Фраковяк та інші.

"Так неймовірно сумно... Карл був генієм і завжди добрий і щедрий до мене — як особисто, так і професійно", — сумує Вікторія Бекхем.

Зазначимо, раніше ми давали 15 неймовірних фактів про Карла Лагерфельда.

Крім того, ви можете розглянути знаменитостей в культових нарядах від Карла Лагерфельда.