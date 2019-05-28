Усф на пробіжку! 37-річна Наталія Водянова надихає спортивною формою

Наталя Водянова відома своєю активною життєвою позицією і любов'ю до спорту. Вона із задоволенням займається йогою, відвідує заняття з особистим тренером, а також обожнює довгі піші прогулянки і біг. Цей вид фізичної активності вона навіть перетворила у спосіб збору коштів для благодійності.

Супермодель знаходиться в прекрасній формі і надихає послідовувачів на спорт (фото: instagram.com/natasupernova)

Так, її фонд "Оголені серця" створив так званий Зелений марафон "Бегущие сердца", у якому можуть взяти участь усі бажаючі віком від 14 років. До того ж тут передбачений забіг для людей з обмеженими фізичними можливостями. Захід відбудеться вже скоро. Мета його в цьому році – зібрати пожертви на розширення проекту Ранньої допомоги для дітей з порушеннями розвитку та членів їх сімей.

Наталя Водянова вже 6-й раз буде брати участь в забігу (фото: instagram.com/natasupernova)

Поки забіг не почався, знаменита модель вирішила поділитися знімком з минулого року. Вбрана у яскраву спортивну форму: футболку, легінси і кросівки, вона задоволена й щаслива, обіймає свою колегу за проектом Поліну Киценко. Зрозуміло, все це на бігу.

"Ми з Поліною кличемо вас на старт (6-й рік біжимо разом) нашого забігу "Зелений Марафон "Бегущие сердца". Всі разом ми зберемо кошти на розвиток проекту Ранньої допомоги дітям з особливостями розвитку", – підписала вона радісний знімок.

Шанувальники, як правило, сконцентрувалися не тільки на марафоні, але і на красі і молодості Наталії. А також на її спортивних досягненнях.

Як це можливо – бути такої чудесної?

Чудо-жінка

Ти виглядаєш, як дитина

Наташа, дякую тобі за те, що ти є!

Наташа, ти – ангел!

Спасибі за вашу працю! Видно, скільки щастя вона приносить людям

Наталя Водянова в Каннах (фото: instagram.com/natasupernova)

Треба зазначити, що Наталія останнім часом активна також і у світському житті. Вона регулярно відвідує заходи, де демонструє ідеальну фізичну форму і бездоганний смак. Так, в Каннах вона приміряла два наряди від Донателли Версаче, завдяки яким стала негласню королевою червоної доріжки фестивалю. А потім захопила розкішним жіночним вбранням на садовій вечірці в посольстві Росії у Франції.