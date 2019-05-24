Квіткова фея: стильна Наталія Водянова захопила жіночним нарядом

37-річна супермодель блищить на садовій вечірці
Наталя Водянова, яка нещодавно блищала в Каннах і буквально підкорила їх своїми розкішними образами, недовго насолоджувалася увагою і відпочинком. Вже через два дні знаменита супермодель поринула в своє звичне життя, що включає численні зустрічі, відвідування світських заходів і, звичайно ж, демонстрацію нових стильних образів.
Наталя Водянова на вечірці (фото: instagram.com/natasupernova/)
Вчора, 23 травня, Наталія вирушила на садову вечірку, яка відбулася на території Посольства Росії у Франції. Для заходу на свіжому повітрі в оточенні квітів і рослин Наталія обрала відповідний наряд. Сукня від знаменитого дизайнера і давньої близької подруги Наталі – Уляни Сергієнко – неймовірно вдало вписалася в загальний антураж. З відкритими плечима, невеликим корсетом і досить пишною спідницею, воно підкреслило фігуру Водянової. Але головна його родзинка – клітина і незвичайний квітковий принт, завдяки яким супермодель ідеально гармоніювали з навколишньою її середовищем.
Супермодель у сукні від Уляни Сергієнко (фото: instagram.com/natasupernova/)
Доповнили образ визнаної красуні кольє з великої підвіскою і бежеві босоніжки на низькому ходу – відмінний варіант для прогулянок на природі. Окремої уваги заслуговує макіяж моделі з акцентом на червоні губи, об'ємна укладка і яскравий манікюр, які стали останнім штрихом до ідеального літнього портрета.
Наталя з гостями вечора (фото: instagram.com/natasupernova/)
Супермодель і філантроп, як зазвичай, із задоволенням викладала в мережу безліч кадрів з вечірки з гостями вечора і свої розваги. Одне фото, де чудово видно її розкішне вбрання, вона опублікувала у себе на сторінці в Instagram і написала коротко: "Садовий весняний коктейль в резиденції посла Росії".
Наталія обожнює дивувати шанувальників своїми нарядами (фото: instagram.com/natasupernova/)
Шанувальники 37-річної красуні почали бурхливо обговорювати наряд і стиль Наталії. До речі, сукня сподобалася далеко не всім – багато хто вважає, що плаття нагадує "скатертину". Але краса Наталії без уваги не залишилася.
До речі, Наталя часто викладає стильні образи на своїй сторінці, надихаючи шанувальників наслідувати її наприклад в підборі одягу.