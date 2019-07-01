Приплив ніжності: Наталія Водянова блищить в Парижі в стильному комбінезоні від знаменитого дизайнера

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

37-річна зірка, знову здивувала всіх яскравим чином і молодістю

Наталя Водянова знає, як приємно здивувати своїх фоловерів. Досить теплого сімейного кадру або ж чергового стильного образу. За останні кілька днів вона встигла зробити і те, і те. У вихідні Водянова опублікувала фото з молодшим сином. Мати 5-х дітей постала абсолютно без макіяжу в компанії малюка на пляжі. Правда, дитини майже не видно. Зате літню атмосферу, безтурботність і нев'янучу зовнішність самої Наталії знімок передав відмінно. "Неділі для дрімоти", – написала модель.

Водянова з сином (фото: instagram.com/natasupernova)

Що ж, а понеділок явно для стильних виходів! Кілька годин тому Водянова почала демонструвати збори на чергову світську подію – на показ Уляни Сергієнко, який сьогодні, 1 липня, відбувся в Парижі. Вона по всьому зазвичай показала безліч сторіз. Першим ділом зірка привела себе у повну "бойову готовність" з допомогою улюблених майстрів від Balmain Hair Salon, які створили бездоганні манікюр, макіяж та зачіску. Потрібно зазначити, що вони ідеально гармоніювали з незвичайним вбранням, який приміряла на цей раз модель.

Новий вихід зірки підірвав мережа (фото: instagram.com/natasupernova)

Водянова вирішила не зраджувати традиціям і на показ своєї подруги вирушила в комбінезоні її ж авторства. Виконаний у дусі Сергієнко, з широкими манжетами, коміром, гудзиками і тонким поясом на талії, він зробив і без того сяючу і струнку Водянову схожою на підлітка. А завдяки небесно-блакитному відтінку в дрібний квітковий принт відмінно підкреслив колір очей Наталії і знамениту свіжість її лиця. Доповнили образ тілесні босоніжки на невисокому каблуці, а також кольє і досить великі сережки з червоними каменями. "Блакитний понеділок", – підписала Наталія знімок, граючи словами.

Наталі до лиця всі відтінки блакитного (фото: instagram.com/natasupernova)

До речі, останнім часом Водянова часто вибирає вбрання блакитного відтінку. Один з них вона показала в Парижі, а друге – під час відвідування острова Уэсан, куди відправилася вивчати секрети виробництва кремів Guerlain.