Літня і легка: Наталія Водянова захопила бездоганною фігурою в міні-комбінезоні

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

37-річна модель поділилася життєрадісним знімком

Наталя Водянова минулого тижня буквально засипала мережу подіумними фото і стильними нарядами. Красуня відвідала кілька показів у рамках Тижня чоловічої моди в Парижі. Кожен з них вона детально висвітлювала на своїй Instagram-сторінці, коментуючи колекції, а також відзначаючи знайомих моделей і друзів.

Наталя в м'ятному образі, що підкорив мережу (фото: instagram.com/natasupernova)

До речі, в одному з шоу – для Balmain – взяв участь і старший син Водянової Віктор. "Лукас, я твій фанат номер один! Перше шоу моєї дитини. Спасибі, Олів'є Рустен @balmain", – написала Наталя і опублікувала масу спільних знімків з дизайнером і сином.

Водянова підтримала сина, який вперше вийшов на подіум (фото: instagram.com/natasupernova)

У своєму гардеробі вона зробила в цей раз ставку на стильні брючні костюми від Berluti і Dior. А також продемонструвала тренд на денім. Короткий джинсовий топ і довга спідниця підкреслили знамениту стрункість моделі і її нев'янучу модельну дещо "підліткову" красу.

Наталя поділилася сонячним знімком (фото: instagram.com/natasupernova)

А вчора, 23 червня, Водянова щосили насолоджувалася відпочинком. Вона опублікувала радісний знімок – у стрибку посеред площі в Парижі. Наряд 37-річна красуня обрала відповідний приводу – літній і легкий. Вона одягла короткий комбінезон ніжно-блакитного відтінку в чорний горошок з укороченими рукавами і воланами по краю. Доповнили його ультрамодні об'ємна солом'яна сумка і капелюшок з широкими полями, сонцезахисні окуляри, а також босоніжки на низькому ходу їм в тон. "Щасливої сонячної неділі кожному!", – зробила Наталя життєрадісний підпис у своїй манері.

Супермодель у брючному костюмі Dior (фото: instagram.com/natasupernova)

Безумовно, отримавши у відповідь масу компліментів і теплих слів про те, що вона виглядає не на 37 років. І вже тим більше не як мама п'ятьох дітей.

Потрібно відзначити, що Наталі однаково до лиця як образи в дусі високої моди, так і прості, роблять її схожою на звичайну дівчину. За це, втім, її і обожнюють шанувальники по всьому світу. Але саме короткі сукні, що відкривають її нескінченно довгі ноги, викликають цілий шквал емоцій та позитивних реплік.