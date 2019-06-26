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Немов бджілка: невгамовна Наталія Водянова підкорює мережу новим стильним вбранням

Lite » Мода 26.06.2019 - 18:28
Немов бджілка: невгамовна Наталія Водянова підкорює мережу новим стильним вбранням
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

37-річна красуня вирушила на острів, де створюється сировина для Guerlain

Наталя Водянова – популярна модель, філантроп, мати п'ятьох дітей і керівник благодійного фонду. Здавалося б, звідки у такої зайнятої жінки час на численні поїздки, світські тусовки і робочі подорожі? Але, схоже, любов до активного способу життя у Наталі в крові. Не встигла вона відвідати найбільш яскраві покази Тижня чоловічої моди в Парижі, як вирушила на острів Уэсан – саме тут виробляється сировина для легендарного будинку Guerlain, а конкретно – для культової лінії по догляду за шкірою Abeille Royale.

Немов бджілка: невгамовна Наталія Водянова підкорює мережу новим стильним вбраннямНаталія досліджує острів Уэсан (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталія постаралась висвітлити свою подорож зі всіх сторін, докладно описавши кожен крок. На острів компанія відправилася на яхті, а там вже пересувалися на велосипедах. Нереальної краси види, морські тварини і, звичайно ж, бджолині вулики – все це відобразилося на сторінці супермоделі. Вона із задоволенням вникала в розповіді бджолярів і передала найцікавішу інформацію фоловерам. Також зробила масу фото в захисному костюмі і, безумовно, не втратила нагоди в черговий раз блиснути почуттям стилю.

Немов бджілка: невгамовна Наталія Водянова підкорює мережу новим стильним вбраннямДля поїздки Наталія вибрала стильний наряд (фото: instagram.com/natasupernova)

Для поїздки Наталія підібрала практичний і вельми символічний наряд. Вона одягла легкий темно-синій светр з вишитою на грудях золотистої бджілкою, під яким – молочного відтінку кроп-топ, а також високі сірі штани з довгим поясом. Доповнили його сумочка відтінка хакі на золотому ланцюжку, а також кепі в тон джемперу та білі кросівки. З аксесуарів вона надягла свої улюблені сонцезахисні окуляри, а також годинники на рожевому ремінці . «Поточний настрій – возз'єднатися з сім'єю @guerlain на острові Уэсан, де створюється знаменита лінія по догляду за шкірою Abeille Royale», – підписала мальовничий знімок Водянова.

Немов бджілка: невгамовна Наталія Водянова підкорює мережу новим стильним вбраннямНемов бджілка: невгамовна Наталія Водянова підкорює мережу новим стильним вбранням

Виготовлення сировини для легендрного бренду – справа рук професіоналів (фото: instagram.com/natasupernova)

Молодість і краса супермоделі не залишилися без уваги численних фанатів. Вони буквально засипали її коментарями, зазначивши, що їй дуже до лиця синій. До речі, пізніше вона змінила кежуал-наряд на довгу сукню з квітковим принтом. Його доповнювали босоніжки на високих підборах і та ж сумочка на ремінці.

Немов бджілка: невгамовна Наталія Водянова підкорює мережу новим стильним вбраннямНаталія змінила практичний наряд на жіночний (фото: instagram.com/natasupernova)

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