Ванюшці два роки: Катя Осадча та Юрій Горбунов показали, що подарували синові на день народження

Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Щасливі ведучі відзначили свято тихо, без особливої "публічності"

Щасливі батьки, пара іменитих українських ведучих – Юрій Горбунов та Катя Осадча – відзначили 18 лютого день народження свого спільного синочка. Малюкові виповнилося два роки. При цьому Осадча та Горбунов, як кажуть, відзначили тихо – без десятка фото і відео на своїх соцсторінках. І все ж батьки не змогли приховати, що саме подарували синочкові.

Так, в сторіз на своїй instagram-сторінці Катя Осадча, яка раніше захопила фанів сонячним весняним фото, опублікувала фото апетитного торта, прикрашеного малиною, полуницею, шоколадними крихтами. Судячи з усього, тортик спекла сама зоряна мама, помістивши по центру свічку у формі цифри 2.

Осадча та Горбунов відсвяткували дворіччя сина Івана (фото: instagram.com/kosadcha)

А ось Юрій Горбунов сфотографувався у магазині дитячих іграшок з великим червоно-жовтим "камазом". Горбунов лише зазначив, що було б добре щоб в його дитинстві було стільки іграшок.

"Куди у вихідний день обов'язково заходять батьки? Правильно, в магазин іграшок! Ех, якби у мене було в дитинстві стільки іграшок! Я був би зовсім іншою людиною!" — з посмішкою підписав фото Горбунов.

Юрій Горбунов підібрав подарунок до дворіччя сина (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Відзначимо, що син Осадчої і Горбунова з'явився на світ 18 лютого 2017 року. Самі ж телеведучі офіційно розписалися в 2017 році. До цього пара довгий час вдало приховувала свої відносини від зацікавленої преси.

Юрій Горбунов на прогулянці з сином Іваном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, раніше Катя Осадча захопила ефектним нарядом зі зміїним принтом.

До цього Катя Осадча вразила шанувальників шикарним образом.