"Вічно молода": Катя Осадча зворушливо привітала маму з днем народження

Фото: Катя осадча (instagram.com/kosadcha)

Шанувальники телеведучої відзначили, що її мама виглядає дуже стильно і молодо

Популярна телеведуча Катя Осадча, яка щоразу вражає публіку на світських заходах оригінальним і стильним вбранням, привітала улюблену маму з днем народження. В Instagram вона показала спільне фото з чарівною матір'ю.

Катя позує разом зі стильною найближчою людиною у житті, відзначаючи в пості, що вона для неї вічно молода. Зірка побажала їй частіше посміхатися, адже посмішка жінці дуже до лиця.

"З Днем народження, моя вічно молода мама! Нехай буде багато приводів для посмішок", - коротко, лаконічно і від душі написала знаменитість.

Фото: Катя Осадча з мамою (instagram.com/kosadcha)

Підписникки Осадчої приєдналися до теплих привітань і теж залишили для мами своєї улюблениці найкращі побажання, попутно зазначивши, що вона виглядає просто пиголомшливо.

"Яка стильна мама. Бажаю вам Катя ще багато років залишатиметься дочкою!", "Катюша я хочу щоб ви і 60 років для своєї мами залишалися донечкою, довгого і щасливого життя!" "Вау! Красуні! Вітаю!», «З іменинницею! Здоров'я і многії літа Вашої матусі!", - залишали записи коментатори.

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