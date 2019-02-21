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Приборкувачка драконів: Катя Осадча спокусила глибоким декольте

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.02.2019 - 10:02
Приборкувачка драконів: Катя Осадча спокусила глибоким декольте
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Співачка побувала на прем'єрі мультфільму в стильній сукні від українського дизайнера

Відома українська телеведуча Катя Осадча поставала перед шанувальниками в незвичайному образі - вона "приборкала" казкових бутафорських драконів у сукні з анімалістичним притому від українського бренду. Оригінальним фото знаментість поділилася з шанувальниками в Instagram.

Катя постала перед прихильниками в трендовому "дикому" вбранні зі зміїним принтом від NAVRO. Вона позувала в оточенні двох милих персонажів нового мультфільму "Як приручити дракона 3". Катя побувала на яскравій прем'єрі  анімаційного фільму, репортаж з якої можна буде подивитися в цю суботу в програмі "Світське життя".

"Приборкувачка драконів", - коротко і ясно підписала вона оригінальний кадр.

Приборкувачка драконів: Катя Осадча спокусила глибоким декольте

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Підписники тут же почали жартома називати Осадчу "матір'ю динозаврів", а також стали просити показати маленького синочка, зворушливим знімком з яким у компанії чоловіка, телеведучого Юрія Горбунова, зірка нещодавно поділилася з шанувальниками.

"Повелителька казкових істот", "Мати всіх динозаврів", "Які ж гарненькі", "Катя, ти розумна та фартова. Чому приховуєш обличчя синів?" - цікавилися фоловерів.

До слова, Катя Осадча вже демонструвала стильний костюм зі зміїним принтом з нової колекції автора бренду NAVRO, Ольги Навроцької.

Нагадаємо, що Катя Осадча полонила шанувальників весняним фото з гілочкою мімози в руках.

Знову в капелюшку: Катя Осадча блищала на прем'єрі фільму в яскравому образі "Скоро в ефірі": Осадча показала фото, на якому особливо гарна
Новини України Катя Осадча
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