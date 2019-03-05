Останній поцілунок: Наомі Кемпбелл і Клаудія Шиффер зворушливо попрощалися з Лагерфельдом

Супермоделі опублікували рідкісні архівні фото з відомим кутюр'є

Chanel представил последнюю коллекцию легендарного Карла Лагерфельда, который умер 19 февраля. И хотя всемирно известный кутюрье в своем завещании просил не устраивать масштабных поминальных процессий и развеять его прах. И все же получилось, что недавний показ модного дома на неделе моды в Париже негласно символизировал собой прощание с известным кутюрье.

Отметим, что Лагерфельд стал художественным директором Chanel еще в 1983 году. С тех пор кутюрье до конца своих дней оставался несменным главным дизайнером модного дома.

На столь значимый показ пришли также именитые гости: актриса Кристен Стюарт, которая наравне с моделью Карой Делевинь была музой Лагерфельда; певица Жанель Монэ. На подиуме в дефиле участвовали Пенелопа Крус, Кайя Гербер, Виттория Черетти, Рианна ван Ромпей.

Среди гостей также были замечены культовые супермодели 90-х — Наоми Кэмпбелл и Клаудия Шиффр.

В итоге Наоми и Клаудия опубликовали на своих instagram-страничках очень трогательные фото в компании с Карлом Лагерфельдом.

"Последний поцелуй… Прощай, Карл", — волнительно подписала снимок Наоми Кэмпбелл.

Клаудия Шиффер призналась, что весь день думает о показе Chanel. К слову, на архивном фото в компании Клаудии и Карла также видим супермодель Синди Кроуфорд.

Наоми Кэмпбелл и Карл Лагерфельд (фото: instagram.com/naomi)

Синди Кроуфорд, Карл Лагерфельд и Клаудия Шиффер (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

Напомним, ранее 48-летняя Наоми Кэмпбелл поразила стильным образом на показе Valentino. Супермодель продемонстрировала роскошную фигуру.

Также отметим, что Ирина Шейк в неожиданно строгом образе снялась для рекламной кампании Burberry.