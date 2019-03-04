Фатальна елегантність: Ірина Шейк в несподівано суворому образі для рекламної кампанії Burberry

Ірина Шейк (фото: instagram.com/burberry)

Ірина демонструє новинки легендарного будинку моди

Супермодель Ірина Шейк вже давно відома, як муза британського модного будинку Burberry. Та й сама Ірина неодноразово повторювала, що саме завдяки співпраці з Burberry вона стала відомою і затребуваною у всьому світі моделлю. Тому не дивно, що Шейк стала однією з ключових персон нової рекламної кампанії бренду сезону весна-літо 2019.

До речі, раніше Шейк з'явилася на церемонії Оскар 2019 у вишуканій сукні Burberry і з новою стрижкою.

Зазначимо, що весняно-літня колекція стала першою повноцінною колекцією нового креативного директора Burberry Рікардо Тіші. При цьому дизайнер підкреслив, що в новому кампейне він хоче зібрати "під однією парасолькою" всю сім'ю: матір і батька, дочку і сина. Тому колекція вийшла максимально різноманітною.

Фатальна Ірина Шейк для Burberry (фото: instagram.com/burberry)

Тіші зміг привнести щось нове у вже знакові речі Burberry. Наприклад, класичні пісочний тренчи дизайнер розбавив широкими поясами. А "душа бренду" – клітка Burberry – трансформувалася в смужку.

Безумовно, на яскравих рекламних постерах Ірина Шейк демонструє модні новинки Burberry. На Ірині "нова класика": тренч з незвичайними декоративними гудзиками і вставками, черевики з "обрізаними" носками, елегантний костюм, а також блуза з великим бантом на шиї – до речі, це тренд нового модного сезону.

Також під одним із фото Ірина привітала Рікардо Тіші з його кар'єрним ювілеєм.

"Один рік в Burberry. Мій дорогий друг Рікардо, вітаю", - написала Ірина.

Відзначимо, що в новому рекламному кампейне Burberry, крім Шейк, знімаються інші не менш імениті моделі: Наталія Водянова (ще одна незмінна муза бренду), Клаудія Лавендер, Франческа Саммерс, Ріанна ван Ромпей.

Наталія Водянова і Ріанна ван Ромпей в рекламній кампанії Burberry (фото: instagram.com/burberry)

Клаудія Лавендер (фото: instagram.com/burberry)

Франческа Саммерс (фото: instagram.com/burberry)

Нагадаємо, раніше супермодель Джіджі Хадід прикрасила обкладинку арабського Vogue. До речі, у Джіджі є арабське коріння.

Також Ірина Шейк, Белла Хадід і Кайя Гербер повернулися в 80-ті на показі Moschino.