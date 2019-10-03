ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Напівоголена Кендалл Дженнер блищить в новій зйомці для відомого бренду

Lite » Мода 03.10.2019 - 21:33
Напівоголена Кендалл Дженнер блищить в новій зйомці для відомого бренду
Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Модель підписала контракт з польським брендом Reserved

Кендалл Дженнер стала обличчям польського бренду Reserved. Для промо-кампанії нової колекції #CiaoKendall було знято короткометражний фільм, де 23-річна красуня приміряла на себе образи культових італійських фільмів і інших персонажів. Режисером міні-фільму виступив Гордон Фон Штайнер. За кілька хвилин Кендалл встигає побути розкішної кінодівою, аристократкою, бунтаркою і навіть морської сиреною.

Напівоголена Кендалл Дженнер блищить в новій зйомці для відомого брендуНапівоголена Кендалл Дженнер блищить в новій зйомці для відомого брендуНапівоголена Кендалл Дженнер блищить в новій зйомці для відомого брендуНапівоголена Кендалл Дженнер блищить в новій зйомці для відомого брендуКендалл стала обличчям нової лінії (фото: instagram.com/kendalljenner)

В більшості кадрів Кендалл так чи інакше встигає показати не тільки акторський талант, але і своє досконале тіло. Фото у вбраннях з лінії Дженнер продемонструвала фоловерам, зібравши масу компліментів і позитивних відгуків. Вона блищить в червоній міні-сукня зі спокусливим декольте і яскравими губами, в квітчастій блузі і бікіні, на одному з кадрів дівчина приміряла лише довгу чорну спідницю, а голі груди прикрила руками. Не менш ефектно вона виглядає і з різними кольорами волосся і зачісками.

Кендалл у ролику (відео: instagram.com/kendalljenner)

"Про що ти згадуєш?", "Дізнайтеся, хто ви є насправді. Одягніться відповідно. Повторюйте кожен день", "Коли ви пишете комусь "ciao", і він не відповідає", – додали до кадрів жартівливі і надихаючі підписи.

Треба визнати: виглядає Кендалл, як справжня актриса і майстер перевтілень. Що ж, найбільш високооплачувана модель у світі ще раз довела, що своє звання (і гонорари) отримала не даремно.

Нагадаємо, Кендалл – єдина сестра сімейство Кардашьян-Дженнер, яка професійно займається модельною кар'єрою. Втім, іншим красуням це не заважає блищати на обкладинках топових видань і навіть ходити по подіумах.

Казково красива: Кайлі Дженнер підкреслила пишні форми відвертою золотистою сукнею Це через кохання: топ найміцніших пар серед знаменитостей
Новини України Кім КардашянКендалл Дженнер
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся