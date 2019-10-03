Напівоголена Кендалл Дженнер блищить в новій зйомці для відомого бренду

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Модель підписала контракт з польським брендом Reserved

Кендалл Дженнер стала обличчям польського бренду Reserved. Для промо-кампанії нової колекції #CiaoKendall було знято короткометражний фільм, де 23-річна красуня приміряла на себе образи культових італійських фільмів і інших персонажів. Режисером міні-фільму виступив Гордон Фон Штайнер. За кілька хвилин Кендалл встигає побути розкішної кінодівою, аристократкою, бунтаркою і навіть морської сиреною.

Кендалл стала обличчям нової лінії (фото: instagram.com/kendalljenner)

В більшості кадрів Кендалл так чи інакше встигає показати не тільки акторський талант, але і своє досконале тіло. Фото у вбраннях з лінії Дженнер продемонструвала фоловерам, зібравши масу компліментів і позитивних відгуків. Вона блищить в червоній міні-сукня зі спокусливим декольте і яскравими губами, в квітчастій блузі і бікіні, на одному з кадрів дівчина приміряла лише довгу чорну спідницю, а голі груди прикрила руками. Не менш ефектно вона виглядає і з різними кольорами волосся і зачісками.

Кендалл у ролику (відео: instagram.com/kendalljenner)

"Про що ти згадуєш?", "Дізнайтеся, хто ви є насправді. Одягніться відповідно. Повторюйте кожен день", "Коли ви пишете комусь "ciao", і він не відповідає", – додали до кадрів жартівливі і надихаючі підписи.

Треба визнати: виглядає Кендалл, як справжня актриса і майстер перевтілень. Що ж, найбільш високооплачувана модель у світі ще раз довела, що своє звання (і гонорари) отримала не даремно.

Нагадаємо, Кендалл – єдина сестра сімейство Кардашьян-Дженнер, яка професійно займається модельною кар'єрою. Втім, іншим красуням це не заважає блищати на обкладинках топових видань і навіть ходити по подіумах.