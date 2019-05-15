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Дівчина-вогонь: Кендалл Дженнер підірвала мережу відвертим фото для Calvin Klein

Lite » Мода 15.05.2019 - 14:26
Дівчина-вогонь: Кендалл Дженнер підірвала мережу відвертим фото для Calvin Klein
Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

23-річна супермодель позує знаменитому фешн-фотографу Маріо Сорренто

Кендалл Дженнер – учасниця скандального реаліті-шоу про сімейство Кардашьян і одна з найбільш затребуваних моделей сучасності – не залишає шанувальників без "гарячих" новин. То вона з'явиться на світському івенті в "голом" сукню, то запостить максимально відверте фото у своєму Instagram-акаунті. А кілька годин тому юна красуня представила кадри з нової рекламної кампанії Calvin Klein. Лицем, а точніше – тілом цього бренду вона є вже давно, представляючи нижню білизну марки.

Дівчина-вогонь: Кендалл Дженнер підірвала мережу відвертим фото для Calvin Klein

Кендалл Дженнер у новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/kendalljenner)

На фото Кендалл лежить практично повністю оголена, на ній одягнуті тільки стрінги і джинсова куртка. Втім, кадр, зроблений відомим фешн-фотографом Маріо Сорренто, вийшов зовсім не вульгарним, а навпаки – атмосферним і сексуальним. "Тисніть на приманку", – зухвало підписала знімок зірка. Ідеальна фігура, проникливий погляд і чуттєва поза не залишилися без уваги. Шанувальники почали бурхливо обговорювати красу Кендалл та її нову роботу.

  • "Ти прекрасна"
  • "Вау! Божевільно прекрасна!"
  • "Яка красива"
  • "Дивна"
  • "Боже мій, ти вогонь"
  • "Ти мій сонячний світ"
  • "Ти дуууже красива, боже... Люблю тебе до смерті"
  • "Я можу одружитися на тобі в будь-який час"
  • "Прекрасна леді"
  • "Я хочу таке тіло!"
  • "Більше, ніж богиня! Відмінно!"

Дівчина-вогонь: Кендалл Дженнер підірвала мережу відвертим фото для Calvin Klein

Дівчина-вогонь: Кендалл Дженнер підірвала мережу відвертим фото для Calvin KleinДівчина-вогонь: Кендалл Дженнер підірвала мережу відвертим фото для Calvin Klein

23-річна супермодель обожнює відверті образи (фото: instagram.com/kendalljenner)

До речі, будувати моделлю кар'єру Кендалл Дженнер взялася з 13-ти років. Починаючи з 2010-го року, вона стала активно зніматися для безлічі видань, включаючи Teen Vogue, Harper's Bazaar, Seventeen, Looks, Raine, GenLux і Flavour Magazine. А також регулярно брати участь у модних показах. Вона дефілювала на подіумах таких відомих будинків моди, як Dolce & Gabbana, Vera Wang, Donna Karan, Michael Kors, Diane Von Furstenberg, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, Fendi, Balmain і безлічі інших. Також завдяки видатним зовнішніми даними і популярності в мережі Кендалл стала обличчям Chanel, косметичного бренду Estee Lauder і багатьох інших марок...

Дівчина-вогонь: Кендалл Дженнер підірвала мережу відвертим фото для Calvin KleinЧисленні родичі Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

А нещодавно супермодель переключилася на новий вид діяльності. Вона продовжила сімейну традицію відкривати бренди, оголосивши про запуск компанії з виробництва косметики, ароматів, а також продуктів по догляду за шкірою і волоссям.

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Новини України красотамодамодельКендалл Дженнер
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