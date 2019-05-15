Дівчина-вогонь: Кендалл Дженнер підірвала мережу відвертим фото для Calvin Klein

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

23-річна супермодель позує знаменитому фешн-фотографу Маріо Сорренто

Кендалл Дженнер – учасниця скандального реаліті-шоу про сімейство Кардашьян і одна з найбільш затребуваних моделей сучасності – не залишає шанувальників без "гарячих" новин. То вона з'явиться на світському івенті в "голом" сукню, то запостить максимально відверте фото у своєму Instagram-акаунті. А кілька годин тому юна красуня представила кадри з нової рекламної кампанії Calvin Klein. Лицем, а точніше – тілом цього бренду вона є вже давно, представляючи нижню білизну марки.

Кендалл Дженнер у новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/kendalljenner)

На фото Кендалл лежить практично повністю оголена, на ній одягнуті тільки стрінги і джинсова куртка. Втім, кадр, зроблений відомим фешн-фотографом Маріо Сорренто, вийшов зовсім не вульгарним, а навпаки – атмосферним і сексуальним. "Тисніть на приманку", – зухвало підписала знімок зірка. Ідеальна фігура, проникливий погляд і чуттєва поза не залишилися без уваги. Шанувальники почали бурхливо обговорювати красу Кендалл та її нову роботу.

"Ти прекрасна"

"Вау! Божевільно прекрасна!"

"Яка красива"

"Дивна"

"Боже мій, ти вогонь"

"Ти мій сонячний світ"

"Ти дуууже красива, боже... Люблю тебе до смерті"

"Я можу одружитися на тобі в будь-який час"

"Прекрасна леді"

"Я хочу таке тіло!"

"Більше, ніж богиня! Відмінно!"

23-річна супермодель обожнює відверті образи (фото: instagram.com/kendalljenner)

До речі, будувати моделлю кар'єру Кендалл Дженнер взялася з 13-ти років. Починаючи з 2010-го року, вона стала активно зніматися для безлічі видань, включаючи Teen Vogue, Harper's Bazaar, Seventeen, Looks, Raine, GenLux і Flavour Magazine. А також регулярно брати участь у модних показах. Вона дефілювала на подіумах таких відомих будинків моди, як Dolce & Gabbana, Vera Wang, Donna Karan, Michael Kors, Diane Von Furstenberg, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, Fendi, Balmain і безлічі інших. Також завдяки видатним зовнішніми даними і популярності в мережі Кендалл стала обличчям Chanel, косметичного бренду Estee Lauder і багатьох інших марок...

Численні родичі Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

А нещодавно супермодель переключилася на новий вид діяльності. Вона продовжила сімейну традицію відкривати бренди, оголосивши про запуск компанії з виробництва косметики, ароматів, а також продуктів по догляду за шкірою і волоссям.