Оголена Кайлі Дженнер і її хлопець запалюють в «гарячій фотосесії для Playboy

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт (фото: instagram.com/kyliejenner)

22-річна зірка показала перші кадри

Кайлі Дженнер – наймолодша мільярдерка у світі і, мабуть, найвыдвертыша з усіх сестер. Дівчина регулярно викладає свої «голі» фото з різних фотосесій, а ще любить підігріти інтерес публіки різними селфы. Кілька годин тому на її сторінці в Instagram з'явився новий провокаційний кадр.

Кайлі і Тревіс для Playboy (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі постала разом зі своїм коханим – репером Тревісом Скоттом. Вона стоїть спиною до камери і притискається до свого чоловіка, а він обнімає її однією рукою. Особливу гостроту кадру додає той факт, що Дженнер на знімку повністю оголена. З речей на дівчині тільки ковбойський капелюх. Так що головна «родзинка» фото – знамениті сідниці, які можна розглянути у всіх деталях.

Коханий Кайлі надів блакитні джинси і масивні прикраси. «Коли Х'юстон зустрів Лос-Анджелес», – написала 22-річна зірка під сексуальним знімком і позначила, що продовження з'явився вже скоро. Всього на пару годин фото набрало близько 10 мільйонів лайків. Так що зйомка буде мати шалений успіх у шанувальників пари по всьому світу!

Кайлі не упускає випадку оголитися (фото: instagram.com/kyliejenner)

На сторінці журналу також з'явилися перші кадри – Келі і Тревіс крупним планом. «Дикі в любові», – свідчить підпис до «гарячої» фотосесії.

Сімейна ідилія (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, Кайлі і Тревіс почали зустрічатися навесні 2017-го року. Відносини закоханих зав'язалися на знаменитому музичному фестивалі Коачелла. Довгий час пара не афішувала їх, так тривало навіть тоді, коли Кайлі завагітніла. Коли на світ з'явилася Стормі, Кайлі і Тревіс стали по-справжньому близькі. Тепер вони регулярно постять сімейні кадри і захоплюються дочкою.

Кайлі і Тревіс на прем'єрі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нещодавно вони всі втрьох відвідали прем'єру автобіографічного фільму про Трэвиса. Кайлі, Тревіс і Стормі позували на червоній доріжці, демонструючи стильні вбрання і безумовну любов один до одного.