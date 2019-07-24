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Вони ідентичні! Ріанна показала свого двійника, який вже підкорює мережу

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.07.2019 - 18:29
Вони ідентичні! Ріанна показала свого двійника, який вже підкорює мережу
Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)

Співачка сама здивувалася і здивувала шанувальників

Ріанна, на відміну від більшості знаменитостей з усього світу, не сильно любить показувати свої дитячі світлини. А тому фото маленької дівчинки на сторінці 31-річної співачки і бізнес-вумен стали справжнім сюрпризом для шанувальників. А коли вони зрозуміли, що на знімку позує не сама Ріанна, а її двійник, то їх подиву не було меж.

Вони ідентичні! Ріанна показала свого двійника, який вже підкорює мережу"Як?", – тільки і знайшла, що сказати, Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)

Справа в тому, що співачка і сама була шокована знімком, який знайшла в мережі. "Я мало не впустила свій телефон. Як?..", – написала Ріанна під фото. Шанувальники тут же стали припускати, що це дитина зірки, її клон, як мінімум – її сестра-близнюк. Багато хто стверджує, що співачка наклала на фото популярний сьогодні фільтр. Проте всі ці припущення не мають нічого спільного з реальністю.

Вони ідентичні! Ріанна показала свого двійника, який вже підкорює мережуВони ідентичні! Ріанна показала свого двійника, який вже підкорює мережуВони ідентичні! Ріанна показала свого двійника, який вже підкорює мережуМіні-копія Ріанни мріє стати моделлю (фото: instagram.com/iamhoneyy__)

Насправді на фото позує малятко на ім'я Ала, і вона дійсно разюче схожа зі знаменитою барбадоською красунею. Популяризації дівчинки в мережі сприяє її мама Бріі, а сама вона мріє стати моделлю. У дитини є свій власний аккаунт в Instagram, на який вже підписано більше 10 тисяч чоловік. В подяку співачці вона опублікувала пост Ріанни, підписавши його: "Спасибі, Ріанна, за публікацію мого фото. Я завжди хотіла бути моделлю". Мама дівчинки також поспішила розповісти всім про сторінку малятка, запросивши своїх фоловерів слідувати за її дочкою.

Вони ідентичні! Ріанна показала свого двійника, який вже підкорює мережуРіанна не очікувала знайти свою "копію" (фото: instagram.com/badgalriri)

Треба зазначити, що тема двійників досить поширена серед знаменитостей. Люди, схожі на кумирів мільйонів, намагаються використати свій шанс і заробити на цьому. Як мінімум – більше фоловерів.

Вони ідентичні! Ріанна показала свого двійника, який вже підкорює мережуСара Мланга (фото: meghanlookalike.com)

До прикладу, не так давно у Меган Маркл з'явилося відразу кілька двійників. 36-річна Сара Мланга на цій хвилі створила сайт meghanlookalike.com, а також регулярно бере участь в зйомках, де рекламодавці хотіли б бачити саму Меган. Дівчина зізналася пресі, що спочатку її бентежило таке положення речей, бути чиєюсь копією не особливо хотілося. Зараз же вона зрозуміла, що на цьому можна відмінно заробити.

Вони ідентичні! Ріанна показала свого двійника, який вже підкорює мережу

Вони ідентичні! Ріанна показала свого двійника, який вже підкорює мережуЕріка Лорен (фото: instagram.com/theericalauren)

Друга "копія" Маркл виявилася трохи пишнішою самої герцогині Сассекской. Plus-size модель Еріка Лорен також відразу відзначила свою схожість з дружиною принца Гаррі і стала його підкреслювати. Вона вважає Меган просто чарівною і сама тільки за так виглядати в 37 років.

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