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Стильна і струнка: Ірина Шейк блищить в Лондоні на показі Burberry

Lite » Мода 17.09.2019 - 20:31
Стильна і струнка: Ірина Шейк блищить в Лондоні на показі Burberry
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

33-річна красуня стала зіркою шоу

Ірина Шейк – головна зірка всіх шоу Burberry і муза Рікардо Тіші. Так що новий показ бренду, який відбувся на Тижні моди в Лондоні, не міг обійтися без неї. Серед інших моделей, які представили нову колекцію сезону весна-літо 2020 під назвою Evolution, були Кендалл Дженнер, Джіджі і Белла Хадід, а також культова модель 90-х Агнесс Дейн. Сам дизайнер визначив її як еволюцію історії марки, натхненну минулим і присвячену майбутньому.

Стильна і струнка: Ірина Шейк блищить в Лондоні на показі BurberryІрина на показі Burberry (фото: instagram.com/irinashayk)

Ірина демонструвала незвичайного крою костюм: світло-сірі штани з трикотажу, призібрані внизу, а також сорочку, поли якої нагадували хустки з принтом і логотипом іменитого бренду. Доповнення образу – міні-клачт, який вона тримала в одній руці, і ботильйони ніжно-рожевого кольору з контрастними вставками. Над мінімалістичним макіяжем красуні з акцентом на бездоганний тон з золотистим сяйвом і натуральні кольори працювала зоряна візажистка Пет Макграт. А за зачіски відповідав культовий британський стиліст по волоссю Гвідо Палау.

Шоу Рікардо Тіші (відео: instagram.com/irinashayk)

"Еволюція"... Ще один знаковий момент від генія моєї любові @riccardotisci17 Спасибі за те, що дозволив мені стати частиною твого бачення та історії @burberry", – як завжди зворушливо підписала фото Ірина – віддана подруга Рікардо.

Стильна і струнка: Ірина Шейк блищить в Лондоні на показі BurberryІрина і Рікардо (фото: instagram.com/irinashayk)

Нагадаємо, дружба Шейк і Тиші розпочалася ще на початку кар'єри відомої тепер по всьому світу моделі. Сама дівчина розповідала, що не очікувала зустріти когось такого людяного в фешн-колах, де панує конкуренція і вічна боротьба за місце під сонцем. Більше того – саме Рікардо багато в чому зіграв ключову роль у становленні Ірини як моделі. Він став довіряти ще невідомої красуні спільні проекти, які в підсумку обом зіграли на руку. Сьогодні пару пов'язує ніжна дружба – вони намагаються завжди підтримувати один одного. На сторінках зірок в Instagram можна знайти безліч спільних постів, повних слів поваги і любові.

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