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Напівгола на мотоциклі: 53-річна Сінді Кроуфорд блищить у відвертій зйомці для глянцю

Lite » Мода 29.01.2020 - 22:28
Напівгола на мотоциклі: 53-річна Сінді Кроуфорд блищить у відвертій зйомці для глянцю
Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Модель прикрасила нову обкладинку

Сінді Кроуфорд за кількістю глянцевих обкладинок може заткнути за пояс будь-яку модель. Але зупинятися 53-річна красуня не збирається! Чергова зйомка, куди запросили легендарну модель, була організована для Harper's BAZAAR Singapore. Зрозуміло, стилісти вирішили вкотре обіграти нев'янучу зовнішність супермоделі, показавши, що вік для справжньої жінки не грає ніякої ролі.

Напівгола на мотоциклі: 53-річна Сінді Кроуфорд блищить у відвертій зйомці для глянцю

Сінді прикрасила нову обкладинку (фото: instagram.com/cindycrawford)

Сінді приміряла вельми відверті вбрання. На обкладинці вона блищить в білому міні-комбінезоні з пір'ям. Зірка сидить на мотоциклі, демонструючи свої довгі оголені ноги. "Рокерськы" черевики, пишна копиця волосся, що немов растрыпалася від швидкої їзди... Сінді виглядає молодо і привабливо.

"У нашому лютневому випуску – єдина і неповторна Сінді Кроуфорд!», – написали під обкладинкою на сторінці глянця в Instagram. Тут же вони додали і порада від Сінді для моделей-початківців. «Зараз неймовірно захоплюючий час в модельній індустрії, і я рада бути в першому ряду, спостерігаючи за кар'єрою моєї дочки Кайі. Поради мої будуть такими ж, як і для будь-якої роботи: будьте вчасно, будьте готові і тримайтеся подалі від телефонів!".

Напівгола на мотоциклі: 53-річна Сінді Кроуфорд блищить у відвертій зйомці для глянцюСінді виглядає просто приголомшливо! (фото: instagram.com/cindycrawford)

У зйомці культова модель 90-х приміряла та інші спокусливі образи. Так, вона вбралася в шкіряний комбінезон з глибоким вирызом, який підкреслив як і раніше спокусливе тіло Кроуфорд. Доповнили образ грубі чоботи, велике кольє на шиї і окуляри-авіатори. В руках Сінді тримає шолом.

В інтерв'ю журналісти поспілкувалися з суперзіркою на найголовніші теми для жінок всіх віків. Так, Сінді – модель, мама двох дітей і просто красуня – розповіла «як залишатися вічно молодою, жити в казковій реальності і зберегти це відчуття на довгі роки».

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