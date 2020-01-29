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Полуголая на мотоцикле: 53-летняя Синди Кроуфорд блистает в откровенной съемке для глянца

Lite » Мода 29.01.2020 - 22:28
Полуголая на мотоцикле: 53-летняя Синди Кроуфорд блистает в откровенной съемке для глянца
Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Модель украсила новую обложку

Синди Кроуфорд по количеству глянцевых обложек наверняка может заткнуть за пояс любую коллегу. Но останавливаться 53-летняя красавица не собирается! Очередная съемка, куда пригласили легендарную модель, была организована для Harper's BAZAAR Singapore. Разумеется, стилисты решили в который раз обыграть неувядающую внешность супермодели, показав, что возраст для настоящей женщины не играет никакой роли.

Полуголая на мотоцикле: 53-летняя Синди Кроуфорд блистает в откровенной съемке для глянца

Синди украсила новую обложку (фото: instagram.com/cindycrawford)

Синди примерила весьма откровенные наряды. На обложке она блистает в белом мини-комбинезоне с перьями. Звезда сидит на мотоцикле, демонстрируя свои длинные оголенные ноги. "Рокерские" ботинки, пышная копна волос, словно растрепавшаяся от быстрой езды… Синди выглядит молодо и привлекательно.

"В нашем февральском выпуске – единственная и неповторимая Синди Кроуфорд!», – написали под обложкой на странице глянца в Instagram. Тут же они добавили и совет от Синди для начинающих моделей. «Сейчас невероятно захватывающее время в модельной индустрии, и у я рада быть в первом ряду, наблюдая за карьерой моей дочери Кайи. Советы мои будут такими же, как и для любой работы: будьте вовремя, будьте готовы и держитесь подальше от телефонов!".

Полуголая на мотоцикле: 53-летняя Синди Кроуфорд блистает в откровенной съемке для глянцаСинди выглядит просто потрясающе! (фото: instagram.com/cindycrawford)

В съемке культовая модель 90-х примерила и другие соблазнительные образы. Так, она облачилась в кожаный комбинезон с глубоким вырезом, который подчеркнул по-прежнему соблазнительное тело Кроуфорд. Дополнили образ грубые сапоги, крупное колье на шее и очки-авиаторы. В руках Синди держит шлем.

В интервью журналисты пообщались с суперзвездой на самые главные темы для женщин всех возрастов. Так, Синди – модель, мама двоих детей и просто красавица – рассказала, «как оставаться вечно молодой, жить в сказочной реальности и сохранить это ощущение на долгие годы».

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