Напівгола в басейні: 53-річна Сінді Кроуфорд захопила розкішним тілом в новій зйомці

Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Культова модель так само вродлива

Сінді Кроуфорд взяла участь у новій зйомці для CR Fashion Book, де постала в досить відвертому вбранні. Поки що вона продемонструвала послідовувачам в Instagram тільки один кадр, зате який! Сінді позує в білій літній сукні з відвертим декольте, занурившись у великий акваріум. Доповнює картину об'ємна укладка, непомітний макіяж та її фірмова чарівна посмішка. Сінді виглядає молодою і неймовірно звабливою. У підпису культова модель 90-х натякнула, що інші роботи можна буде побачити вже незабаром.

Сінді в новій зйомці (фото: instagram.com/cindycrawford)

Шанувальники почали бурхливо обговорювати, що Сінді виглядає все так само прекрасно, як і в юності. Не дивно: за своєю фігурою і шкірою знаменита модель ретельно стежить. Вона намагається дотримуватися режим харчування, який люблять більшість моделей: 80% корисних страв, а на 20% можна дозволити собі трохи розслабитися. Сінді регулярно відвідує спортзал, любить піші прогулянки. Що стосується шкіри, вона знайшла свого ідеального косметолога, а також користується перевіреними засобами догляду (модель навіть розробила власну косметичну лінію).

Сінді обожнює сауну (фото: instagram.com/cindycrawford)

Також нещодавно Сінді розкрила ще один секрет своєї нев'янучої шкіри. Так, знаменита красуня регулярно відвідує сауну. Парну вона обладнала прямо у себе вдома. А тому може відвідати її в будь-яку вільну хвилину. З сауни вона виходить свіжою та оновленою. Як відомо, процедура відмінно впливає на обмінні процеси, дозволяє шкірі оновлюватися і дихати, а до того ж відмінно заспокоює. Беремо на замітку!

Три покоління жінок родини виглядають чудово (фото: instagram.com/cindycrawford)

Крім того, у Сінді явно хороша спадковість. Нещодавно красуня, що вже стала легендою, вийшла у світ зі своєю мамою, Дженніфер Сью Крофорд-Молуф. Жінка разом з донькою та онучкою Кайей Гербер вирушила на урочистий обід, влаштований організацією Women's Guild Cedars-Sinai, і виглядала просто розкішно.