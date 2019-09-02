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Молода мама: Наталія Водянова зворушила мережу рідкісним архівних фото з сином

Lite » Мода 02.09.2019 - 18:24
Молода мама: Наталія Водянова зворушила мережу рідкісним архівних фото з сином
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

37-річна супермодель привітала всіх з першим днем навчання

Наталя Водянова останнім часом буквально засипала мережу фото дітьми. Нещодавно вони всією родиною поїхали в Діснейленд, де від душі повеселилися і зробили масу кумедних кадрів. Потім вона опублікувала знімок разом зі старшим сином – 17-річним Лукасом, який вже став вище мами. А також загальне фото Лукаса, Неви і Віктора.

Молода мама: Наталія Водянова зворушила мережу рідкісним архівних фото з синомМолода мама: Наталія Водянова зворушила мережу рідкісним архівних фото з синомМолода мама: Наталія Водянова зворушила мережу рідкісним архівних фото з синомНаталя Водянова з дітьми (фото: instagram.com/natasupernova)

Сьогодні, 2 вересня – в честь повернення підростаючого покоління за парти – зірка вирішила привітати всіх батьків і учнів. Причому зробила це дуже зворушливо і емоційно. Наталя показала архівне фото, де вона, молода мама, займається готуванням разом з малюком. У схожому за стилем вбранні (на моделі надітий блакитний фартух у білий горошок і блуза, а на дитині – картата сорочка у таких же тонах), в затишній домашній атмосфері, за захоплюючою роботою, вони виглядають настільки мило, що стримувати емоції шанувальникам було дуже важко.

Молода мама: Наталія Водянова зворушила мережу рідкісним архівних фото з синомШанувальники визнали цей кадр наймилішим назавжди (фото: instagram.com/natasupernova)

Вони називають Наталю «зворушливою й ніжною», «божественною», «красунею, яка світиться зсередини», а фото – найулюбленішим і затишним. «Удачі всім дітям та батькам в перший день в школі! Я сьогодні всіх п'ятьох відправила... Навіть Роман не плакав», – написала сама Наталя під фото і додала хештег «дихання уджайи». Мабуть, без цієї йогівської практики, яка гармонізує і знімає стрес, не обійшлося.

Молода мама: Наталія Водянова зворушила мережу рідкісним архівних фото з синомЛиця молодших синів Наталія приховує (фото: instagram.com/natasupernova)

Нагадаємо, старші діти Наталії, 17-річний Лукас, 13-річна Нева і 11-річний Віктор, з'явилися в шлюбі з першим чоловіком супермоделі – британським лордом Джастіном Портманом. А молодші – 5-річний Максим і 3-річний Роман – у другому, з французьким бізнесменом Антуаном Арно. Правда, Наталія і Антуан поки не офіційно оформили свої стосунки. Тим не менш Наталя часто називає коханого чоловіком. І якось зізналася, що весілля вони планують зіграти, просто їм обом не вистачає на це часу.

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