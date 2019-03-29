На пляж без макіяжу: Джіджі Хадід захопила природною красою і спортивною формою

Маса проектів, зйомки, колаборації з різними брендами – старша із знаменитих сестер Хадід – Джіджі – постійно завалена роботою. Але і на відпочинок дівчина вміє знайти час. Так, нещодавно вона поїхала на кілька днів на гірськолижний курорт. А буквально кілька годин тому поділилася барвистими "пляжними" знімками з Мексики. Джіджі лежить на сонці у яскраво-жовтому купальнику з відвертим декольте, на очі кокетливо насунуто світло-бежевий капелюшок з вишивкою.

Ефектна Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

Серія знімків вийшла досить сексуальною, що спровокувало хвилю коментарів. "Чому ти не хочеш бути моєю дівчиною? Джіджі, я тебе люблю", "Ви одна з найкрасивіших жінок в світі", "Крихытко, ти така гарна!", "Я дуже сподіваюся, що ви знаєте, що ви дійсно одна з найкрасивіших дівчат всередині і зовні", "Чесно – ідеал", "Моє сонечко, люблю тебе", "Гаряче", "Жовтий – це однозначно твій колір", "Ти просто божественна"...

Були і ті, хто намагався дізнатися, якого бренду купальник і капелюшок. Але супермодель, яка далеко не завжди дає таку інформацію, і в цей раз не стала відзначати бренди на фото. Як і не стала розкривати причину свого перебування в мексицы.

Вона зробила короткий напис-попередження: "Стеж за своїми вчинками. Пам'ятай про spf". І цим і обмежилася.

Ефектна Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

Але не менше, ніж спокусливий купальник і форми зірки, увагу привертає і природна краса моделі. Для походу на пляж дівчина не використовувала ні грама косметики, шкіра сяє красою і молодістю, на нігтях немає лаку... Мабуть, Джіджі все-таки вирішила відпочити від зйомок і яскравих образів. До речі, популярна модель – велика шанувальниця якісного догляду за собою, але не раз зізнавалася, що вартысть засобыв не має для неї ключової ролі. За словами дівчини, вона давно помітила, що бюджетні марки відмінно працюють. І дивлячись на її свіжий вигляд, охоче віримо.

Нагадаємо, раніше Джіджі Хадід показала дитячі фото з особистого архіву.

Також Джіджі розробила лінію сонцезахисних окулярів.